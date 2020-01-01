Волинські прикордонники подарували свято діткам з інвалідністю
Сьогодні, 19:26
Сьогодні у Міжнародний день людей з інвалідністю військовослужбовці Луцького прикордонного загону завітали до своїх підопічних у Рожищенський навчально-реабілітаційний центр.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Аби подарувати дітям, які потребують особливої уваги, трішки позитиву та гарного настрою, прикордонники узяли з собою своїх чотирилапих напарників. Для хлопчиків та дівчаток кінологи влаштували показовий виступ, під час якого службові собаки продемонстрували майстерність у виконанні основних команд та навички у затриманні порушників кордону й виявленні зброї.
Інструктор-кінолог Валерій Шатров розповів дітям цікаві факти про чотирилапих помічників, про те, як за ними доглядати та тренувати. А на завершення діти мали змогу погратися з собачками й охоче з ними фотографувалися.
Директор закладу Тамара Сітовська подякувала охоронцям кордону за візит і подаровані дітям позитивні емоції та враження.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Аби подарувати дітям, які потребують особливої уваги, трішки позитиву та гарного настрою, прикордонники узяли з собою своїх чотирилапих напарників. Для хлопчиків та дівчаток кінологи влаштували показовий виступ, під час якого службові собаки продемонстрували майстерність у виконанні основних команд та навички у затриманні порушників кордону й виявленні зброї.
Інструктор-кінолог Валерій Шатров розповів дітям цікаві факти про чотирилапих помічників, про те, як за ними доглядати та тренувати. А на завершення діти мали змогу погратися з собачками й охоче з ними фотографувалися.
Директор закладу Тамара Сітовська подякувала охоронцям кордону за візит і подаровані дітям позитивні емоції та враження.
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