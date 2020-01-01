На Рівненщині в кухні вибухнув газовий балон: одна людина загинула, інша – у лікарні
Сьогодні, 18:42
У Здолбунівському районі внаслідок вибуху балона одна особа загинула, ще одна – у лікарні.
Трагічний випадок трапився вчора, другого грудня, близько 22 години у селі Кошатів, повідомляє поліція Рівненської області.
Як розповіла поліцейським господиня оселі, коли вона прийшла додому з роботи, застала 34-річного сина разом із товаришем у літній кухні, які запевнили, що ремонтують електроінструмент.
Та через 20 хвилин жінка почула вибух, а коли вибігла на вулицю — побачила пожежу в кухні. Рятувальники загасили вогонь.
Втім, внаслідок вибуху 36-річний житель села Кошатів загинув на місці, а 34-річного — із опіками тіла 30 % госпіталізували до лікарні.
Як розповів правоохоронцям потерпілий, у літній кухні знаходилося п’ять заправлених газом балонів. Через деякий час в одному з них стався витік газу, після чого відбувся вибух.
За цим фактом слідчі Здобунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
Головне фото - ілюстративне
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Трагічний випадок трапився вчора, другого грудня, близько 22 години у селі Кошатів, повідомляє поліція Рівненської області.
Як розповіла поліцейським господиня оселі, коли вона прийшла додому з роботи, застала 34-річного сина разом із товаришем у літній кухні, які запевнили, що ремонтують електроінструмент.
Та через 20 хвилин жінка почула вибух, а коли вибігла на вулицю — побачила пожежу в кухні. Рятувальники загасили вогонь.
Втім, внаслідок вибуху 36-річний житель села Кошатів загинув на місці, а 34-річного — із опіками тіла 30 % госпіталізували до лікарні.
Як розповів правоохоронцям потерпілий, у літній кухні знаходилося п’ять заправлених газом балонів. Через деякий час в одному з них стався витік газу, після чого відбувся вибух.
За цим фактом слідчі Здобунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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