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На Рівненщині в кухні вибухнув газовий балон: одна людина загинула, інша – у лікарні

На Рівненщині в кухні вибухнув газовий балон: одна людина загинула, інша – у лікарні
У Здолбунівському районі внаслідок вибуху балона одна особа загинула, ще одна – у лікарні.

Трагічний випадок трапився вчора, другого грудня, близько 22 години у селі Кошатів, повідомляє поліція Рівненської області.

Як розповіла поліцейським господиня оселі, коли вона прийшла додому з роботи, застала 34-річного сина разом із товаришем у літній кухні, які запевнили, що ремонтують електроінструмент.

Та через 20 хвилин жінка почула вибух, а коли вибігла на вулицю — побачила пожежу в кухні. Рятувальники загасили вогонь.

Втім, внаслідок вибуху 36-річний житель села Кошатів загинув на місці, а 34-річного — із опіками тіла 30 % госпіталізували до лікарні.

Як розповів правоохоронцям потерпілий, у літній кухні знаходилося п’ять заправлених газом балонів. Через деякий час в одному з них стався витік газу, після чого відбувся вибух.

За цим фактом слідчі Здобунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Рівненщина, вибух балонів, смерть
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