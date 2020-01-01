На Рівненщині в кухні вибухнув газовий балон: одна людина загинула, інша – у лікарні





Трагічний випадок трапився вчора, другого грудня, близько 22 години у селі Кошатів,



Як розповіла поліцейським господиня оселі, коли вона прийшла додому з роботи, застала 34-річного сина разом із товаришем у літній кухні, які запевнили, що ремонтують електроінструмент.



Та через 20 хвилин жінка почула вибух, а коли вибігла на вулицю — побачила пожежу в кухні. Рятувальники загасили вогонь.



Втім, внаслідок вибуху 36-річний житель села Кошатів загинув на місці, а 34-річного — із опіками тіла 30 % госпіталізували до лікарні.



Як розповів правоохоронцям потерпілий, у літній кухні знаходилося п’ять заправлених газом балонів. Через деякий час в одному з них стався витік газу, після чого відбувся вибух.



За цим фактом слідчі Здобунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Здолбунівському районі внаслідок вибуху балона одна особа загинула, ще одна – у лікарні.Трагічний випадок трапився вчора, другого грудня, близько 22 години у селі Кошатів, повідомляє поліція Рівненської області.Як розповіла поліцейським господиня оселі, коли вона прийшла додому з роботи, застала 34-річного сина разом із товаришем у літній кухні, які запевнили, що ремонтують електроінструмент.Та через 20 хвилин жінка почула вибух, а коли вибігла на вулицю — побачила пожежу в кухні. Рятувальники загасили вогонь.Втім, внаслідок вибуху 36-річний житель села Кошатів загинув на місці, а 34-річного — із опіками тіла 30 % госпіталізували до лікарні.Як розповів правоохоронцям потерпілий, у літній кухні знаходилося п’ять заправлених газом балонів. Через деякий час в одному з них стався витік газу, після чого відбувся вибух.За цим фактом слідчі Здобунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

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