У Франції безкоштовно проведуть вакцинацію проти COVID-19
Сьогодні, 00:20
Вакцинацію від коронавірусу у Франції проведуть безкоштовно.
Про це розповів прем'єрміністр Франції Жан Кастекс, передає Еспресо.
"У січні планується вакцинувати мільйон людей, насамперед, жителів будинків пристарілих", - йдеться у повідомленні.
Франція зробить вакцинацію від коронавірусу безкоштовною для громадян. Процедура повинна початися в найближчі тижні.
У лютому хочуть прищепити 14 млн людей, здоров'я яких є фактором ризику при зараженні коронавірусом.
Зазначається, що Франція має домовленості на 200 млн доз від різних розробників вакцини. На проведення вакцинації в держбюджеті 2021 року заклали 1,5 млрд євро.
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Про це розповів прем'єрміністр Франції Жан Кастекс, передає Еспресо.
"У січні планується вакцинувати мільйон людей, насамперед, жителів будинків пристарілих", - йдеться у повідомленні.
Франція зробить вакцинацію від коронавірусу безкоштовною для громадян. Процедура повинна початися в найближчі тижні.
У лютому хочуть прищепити 14 млн людей, здоров'я яких є фактором ризику при зараженні коронавірусом.
Зазначається, що Франція має домовленості на 200 млн доз від різних розробників вакцини. На проведення вакцинації в держбюджеті 2021 року заклали 1,5 млрд євро.
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