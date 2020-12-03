У Франції безкоштовно проведуть вакцинацію проти COVID-19





Про це розповів прем'єрміністр Франції Жан Кастекс, передає



"У січні планується вакцинувати мільйон людей, насамперед, жителів будинків пристарілих", - йдеться у повідомленні.



Франція зробить вакцинацію від коронавірусу безкоштовною для громадян. Процедура повинна початися в найближчі тижні.



У лютому хочуть прищепити 14 млн людей, здоров'я яких є фактором ризику при зараженні коронавірусом.



Зазначається, що Франція має домовленості на 200 млн доз від різних розробників вакцини. На проведення вакцинації в держбюджеті 2021 року заклали 1,5 млрд євро.

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