У Луцьку вночі у 9-поверховому будинку трапилась пожежа





Так, 3 грудня о 00:16 рятувальники ліквідували загорання господарської будівлі на вулиці Незалежності у Ківерцях. Пожежу локалізували о 00:22, ліквідували – 00:38. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.



О 01:23 в Луцьку на проспекті Відродження вогнем зайнявся телекомунікаційний щит. Пожежа виникла на 4-му поверсі цегляного дев’ятиповерхового житлового будинку. За викликом прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин обласного центру, але пожежу погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.



Причину пожежі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині трапилась декілька пожеж.Так, 3 грудня о 00:16 рятувальники ліквідували загорання господарської будівлі на вулиці Незалежності у Ківерцях. Пожежу локалізували о 00:22, ліквідували – 00:38. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.О 01:23 в Луцьку на проспекті Відродження вогнем зайнявся телекомунікаційний щит. Пожежа виникла на 4-му поверсі цегляного дев’ятиповерхового житлового будинку. За викликом прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин обласного центру, але пожежу погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.Причину пожежі встановлюють.

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