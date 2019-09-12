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У Луцьку вночі у 9-поверховому будинку трапилась пожежа

У Луцьку вночі у 9-поверховому будинку трапилась пожежа
На Волині трапилась декілька пожеж.

Так, 3 грудня о 00:16 рятувальники ліквідували загорання господарської будівлі на вулиці Незалежності у Ківерцях. Пожежу локалізували о 00:22, ліквідували – 00:38. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

О 01:23 в Луцьку на проспекті Відродження вогнем зайнявся телекомунікаційний щит. Пожежа виникла на 4-му поверсі цегляного дев’ятиповерхового житлового будинку. За викликом прибули рятувальники 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин обласного центру, але пожежу погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Причину пожежі встановлюють.


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Теги: Луцьк, пожежа, будинок
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