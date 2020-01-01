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У волинських патрульних – поповнення

У волинських патрульних – поповнення
Управління патрульної поліції у Волинській області поповнилося новими працівниками.

Про це повідомляє пресслужба УПП у Волинській області.

Сьогодні в Рівненській академії патрульної поліції 39 патрульних поліцейських склали присягу на вірність українському народові. Серед них — 7 поліцейських, які невдовзі нестимуть службу на Волині.

"Привітати із випуском нових колег завітав начальник управління Андрій Крутень, який вручав жетони тим, хто буде гордо нести звання поліцейського", - йдеться у повідомленні.

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Теги: патрульна поліція, Волинь, нові працівники
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