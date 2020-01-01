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Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України

Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України
Волинська спортсменка завоювала бронзову медаль чемпіонату України з плавання серед усіх вікових категорій.

Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Чемпіонат України з плавання серед усіх вікових категорій стартував у Дніпрі 2 грудня і триватиме до 6 грудня. У змаганнях беруть участь плавці з Волині і уже показали перші результати.

Зокрема, бронзовою призеркою чемпіонату України стала Дана Ахмедова на дистанції 50 м брасом, з результатом 32,73. Також, у перший день змагань, спортсменка посіла 5 місце на дистанції 100 м брасом. Тренує плавчиню Сергій Максимюк.

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Теги: Волинь, спорт
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