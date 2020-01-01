Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України

Волинська спортсменка завоювала бронзову медаль чемпіонату України з плавання серед усіх вікових категорій.Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Чемпіонат України з плавання серед усіх вікових категорій стартував у Дніпрі 2 грудня і триватиме до 6 грудня. У змаганнях беруть участь плавці з Волині і уже показали перші результати.Зокрема, бронзовою призеркою чемпіонату України сталана дистанції 50 м брасом, з результатом 32,73. Також, у перший день змагань, спортсменка посіла 5 місце на дистанції 100 м брасом. Тренує плавчиню