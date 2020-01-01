Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України
Сьогодні, 04:19
Волинська спортсменка завоювала бронзову медаль чемпіонату України з плавання серед усіх вікових категорій.
Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонат України з плавання серед усіх вікових категорій стартував у Дніпрі 2 грудня і триватиме до 6 грудня. У змаганнях беруть участь плавці з Волині і уже показали перші результати.
Зокрема, бронзовою призеркою чемпіонату України стала Дана Ахмедова на дистанції 50 м брасом, з результатом 32,73. Також, у перший день змагань, спортсменка посіла 5 місце на дистанції 100 м брасом. Тренує плавчиню Сергій Максимюк.
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Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонат України з плавання серед усіх вікових категорій стартував у Дніпрі 2 грудня і триватиме до 6 грудня. У змаганнях беруть участь плавці з Волині і уже показали перші результати.
Зокрема, бронзовою призеркою чемпіонату України стала Дана Ахмедова на дистанції 50 м брасом, з результатом 32,73. Також, у перший день змагань, спортсменка посіла 5 місце на дистанції 100 м брасом. Тренує плавчиню Сергій Максимюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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