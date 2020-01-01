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У Луцьку знайшли викрадений 2 роки тому Land Rover

У Луцьку знайшли викрадений 2 роки тому Land Rover
У Луцьку на автошроті знайшли позашляховик Land Rover вартістю понад 160 тисяч доларів, який вкрали у Києві два роки тому.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Так, в орендованому боксі, що використовувався під авторозбірку на запчастини на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку, правоохоронці виявили автомобіль Land Rover у розібраному вигляді, який близько двох років тому викрали у Києві.

«Що найцікавіше, автомобіль знайшов сам власник, у якого його і вкрали. Річ у тім, що автомобіль був ексклюзивним, а кожна деталь позашляховика була промаркованою серійним номером кузова. Невідомо, яким чином Land Rover потрапив на шрот, але його розібрали. Власник знайшов оголошення про продаж запчастин відповідної марки і приїхав до Луцька ніби то купувати мотор, на якому й виявив специфічні мітки – серійний номер кузова», – повідомляє джерело.

Як зазначає джерело, на місці виявили найманих працівників, які розібрали авто повністю, лишився тільки кузов. Решту розпродували по запчастинах. Орендувальник боксу – у Польщі. Чи причетні працівники до викрадення, наразі невідомо.

Наразі на місці події працює поліція.

Поки що правоохоронці ніяк не коментують інцидент.

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Теги: Land Rover, Луцьк, автошрот
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