У Луцьку знайшли викрадений 2 роки тому Land Rover





Про це Інформаційному агентству



Так, в орендованому боксі, що використовувався під авторозбірку на запчастини на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку, правоохоронці виявили автомобіль Land Rover у розібраному вигляді, який близько двох років тому викрали у Києві.



«Що найцікавіше, автомобіль знайшов сам власник, у якого його і вкрали. Річ у тім, що автомобіль був ексклюзивним, а кожна деталь позашляховика була промаркованою серійним номером кузова. Невідомо, яким чином Land Rover потрапив на шрот, але його розібрали. Власник знайшов оголошення про продаж запчастин відповідної марки і приїхав до Луцька ніби то купувати мотор, на якому й виявив специфічні мітки – серійний номер кузова», – повідомляє джерело.



Як зазначає джерело, на місці виявили найманих працівників, які розібрали авто повністю, лишився тільки кузов. Решту розпродували по запчастинах. Орендувальник боксу – у Польщі. Чи причетні працівники до викрадення, наразі невідомо.



Наразі на місці події працює поліція.



Поки що правоохоронці ніяк не коментують інцидент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на автошроті знайшли позашляховик Land Rover вартістю понад 160 тисяч доларів, який вкрали у Києві два роки тому.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Так, в орендованому боксі, що використовувався під авторозбірку на запчастини на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку, правоохоронці виявили автомобіль Land Rover у розібраному вигляді, який близько двох років тому викрали у Києві.«Що найцікавіше, автомобіль знайшов сам власник, у якого його і вкрали. Річ у тім, що автомобіль був ексклюзивним, а кожна деталь позашляховика була промаркованою серійним номером кузова. Невідомо, яким чином Land Rover потрапив на шрот, але його розібрали. Власник знайшов оголошення про продаж запчастин відповідної марки і приїхав до Луцька ніби то купувати мотор, на якому й виявив специфічні мітки – серійний номер кузова», – повідомляє джерело.Як зазначає джерело, на місці виявили найманих працівників, які розібрали авто повністю, лишився тільки кузов. Решту розпродували по запчастинах. Орендувальник боксу – у Польщі. Чи причетні працівники до викрадення, наразі невідомо.Наразі на місці події працює поліція.Поки що правоохоронці ніяк не коментують інцидент.

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