Дівчина з Когно у Луцьку навчилася говорити українською і виконувати народні пісні. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
22-річна Доркас Цамукуну Фіне Мбемба переїхала в Україну з Конго чотири роки тому. Дівчина захопилася співами, які допомагають їй вчити українську та покращити вимову.
Її історію у своєму сюжеті розповіло "Суспільне.Волинь".
Друзі та одногрупники називають дівчину Дорою.
Рідна мова студентки – французька. У Луцьку, крім технічної спеціальності, освоює українську мову. Два роки тому, каже, почала співати українською. Любить виконувати народні пісні в сучасній обробці.
Журналісти побували на репетиціях Дори в місцевій студії звукозапису.
Навчає дівчину співак та композитор Сергій Скулинець. "Я запросив Дору на студію, знайшов їй пісню народну, непогано в неї виходить. Акцент звісно є, але ми над цим працюємо", - каже вчитель Дори.
Студентка розповіла, що на вивчення української їй знадобилося 6 місяців. Музика і спів допомагають не лише відточити навички вимови, але й рятують від самотності. З рідних Дори у Луцьку лише двоюрідний брат. Вдома у Конго лишилися батьки дівчини, сестра і троє братів.
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Дівчина розповідає, що у вільний від навчання та співів час, любить гуляти Луцьком, але більшу частину року мерзне. Часом, зізнається - набридають настирливі незнайомці: "Луцьк - маленьке місто, немає багато іноземців, і кожен час вони хочуть знати звідки я приїхала. І часто я кажу, що не можу, я не маю часу, але вони все одно, ну отакі люди є".
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Її історію у своєму сюжеті розповіло "Суспільне.Волинь".
Друзі та одногрупники називають дівчину Дорою.
Рідна мова студентки – французька. У Луцьку, крім технічної спеціальності, освоює українську мову. Два роки тому, каже, почала співати українською. Любить виконувати народні пісні в сучасній обробці.
Журналісти побували на репетиціях Дори в місцевій студії звукозапису.
Навчає дівчину співак та композитор Сергій Скулинець. "Я запросив Дору на студію, знайшов їй пісню народну, непогано в неї виходить. Акцент звісно є, але ми над цим працюємо", - каже вчитель Дори.
Студентка розповіла, що на вивчення української їй знадобилося 6 місяців. Музика і спів допомагають не лише відточити навички вимови, але й рятують від самотності. З рідних Дори у Луцьку лише двоюрідний брат. Вдома у Конго лишилися батьки дівчини, сестра і троє братів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Африканець, що вперше став представником іноземних студентів у виші Луцька, – про мовні перепони, расизм та допомогу іншим
Дівчина розповідає, що у вільний від навчання та співів час, любить гуляти Луцьком, але більшу частину року мерзне. Часом, зізнається - набридають настирливі незнайомці: "Луцьк - маленьке місто, немає багато іноземців, і кожен час вони хочуть знати звідки я приїхала. І часто я кажу, що не можу, я не маю часу, але вони все одно, ну отакі люди є".
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