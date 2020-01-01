Волинська обласна лікарня – це один з кращих медичних закладів в Україні, – заступниця Степанова

Ірина Садов’як під час свого робочого візиту на Волинь оглянула медзаклади регіону.



Про це інформують на



Будівництво приймальних відділень та розвиток первинної ланки загальної медицини – один з напрямків волинської медицини, яким цікавилася Ірина Садов'як.



Вона мала можливість оглянути хід будівництва приймальних відділень на базі Волинської обласної клінічної лікарні та КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».



Очільниця другої міської лікарні Лариса Духневич розповіла про плани щодо придбання нового обладнання, як для новоствореного приймального відділення, так і безпосередньо для лікарні. Зокрема, мова йшла про новий комп’ютерний томограф. Приміщення для його встановлення передбачене в проєкті приймального відділення.



Що ж до Волинської обласної клінічної лікарні, то Ірина Садов’як зазначила:



«Безумовно, це один з кращих медичних закладів в Україні. Рівень його обладнання, кадровий склад та спектр послуг дійсно вражають. Ваші плани щодо розвитку трансплантації, впевнена, будуть реалізовані, а медичний заклад підніметься на новий рівень розвитку».



Слід зазначити, що і приймальне відділення приємно вразило заступницю міністра. Наразі там тривають активні будівельні роботи.



«Це буде сучасне та достойне приймальне відділення, де усе облаштоване для зручності як медичного персоналу, так і хворих. Дуже вдале та раціональне використання простру приміщення», – зазначила Ірина Садов’як.



До слова, раніше заступниця міністра охорони здоров'я

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