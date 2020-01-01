Волинська обласна лікарня – це один з кращих медичних закладів в Україні, – заступниця Степанова
Сьогодні, 21:21
Перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як під час свого робочого візиту на Волинь оглянула медзаклади регіону.
Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
Будівництво приймальних відділень та розвиток первинної ланки загальної медицини – один з напрямків волинської медицини, яким цікавилася Ірина Садов'як.
Вона мала можливість оглянути хід будівництва приймальних відділень на базі Волинської обласної клінічної лікарні та КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».
Очільниця другої міської лікарні Лариса Духневич розповіла про плани щодо придбання нового обладнання, як для новоствореного приймального відділення, так і безпосередньо для лікарні. Зокрема, мова йшла про новий комп’ютерний томограф. Приміщення для його встановлення передбачене в проєкті приймального відділення.
Що ж до Волинської обласної клінічної лікарні, то Ірина Садов’як зазначила:
«Безумовно, це один з кращих медичних закладів в Україні. Рівень його обладнання, кадровий склад та спектр послуг дійсно вражають. Ваші плани щодо розвитку трансплантації, впевнена, будуть реалізовані, а медичний заклад підніметься на новий рівень розвитку».
Слід зазначити, що і приймальне відділення приємно вразило заступницю міністра. Наразі там тривають активні будівельні роботи.
«Це буде сучасне та достойне приймальне відділення, де усе облаштоване для зручності як медичного персоналу, так і хворих. Дуже вдале та раціональне використання простру приміщення», – зазначила Ірина Садов’як.
До слова, раніше заступниця міністра охорони здоров'я оглянула ковідні госпіталі у Боголюбах і луцькому пологовому.
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Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації.
Будівництво приймальних відділень та розвиток первинної ланки загальної медицини – один з напрямків волинської медицини, яким цікавилася Ірина Садов'як.
Вона мала можливість оглянути хід будівництва приймальних відділень на базі Волинської обласної клінічної лікарні та КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».
Очільниця другої міської лікарні Лариса Духневич розповіла про плани щодо придбання нового обладнання, як для новоствореного приймального відділення, так і безпосередньо для лікарні. Зокрема, мова йшла про новий комп’ютерний томограф. Приміщення для його встановлення передбачене в проєкті приймального відділення.
Що ж до Волинської обласної клінічної лікарні, то Ірина Садов’як зазначила:
«Безумовно, це один з кращих медичних закладів в Україні. Рівень його обладнання, кадровий склад та спектр послуг дійсно вражають. Ваші плани щодо розвитку трансплантації, впевнена, будуть реалізовані, а медичний заклад підніметься на новий рівень розвитку».
Слід зазначити, що і приймальне відділення приємно вразило заступницю міністра. Наразі там тривають активні будівельні роботи.
«Це буде сучасне та достойне приймальне відділення, де усе облаштоване для зручності як медичного персоналу, так і хворих. Дуже вдале та раціональне використання простру приміщення», – зазначила Ірина Садов’як.
До слова, раніше заступниця міністра охорони здоров'я оглянула ковідні госпіталі у Боголюбах і луцькому пологовому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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