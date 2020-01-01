Крадуть гроші з банківських карток: шахраї влаштували спам-розсилку від імені Укрпошти





Повідомлення із застереженням опублікував на своїй сторінці в Facebook генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, пише



За його словами, мета шахраїв – зібрати не 2,15 гривні, а номери кредитних карт українців для подальших списань.



"В жодному разі не натискайте на посилання і не давайте номер Вашої картки", – закликав глава компанії.



Як повідомив Смілянський, Укрпошта не робить подібних розсилок, більш того, e-mail-адрес клієнтів немає в базі організації. Він запевнив, що компанія робить все можливе, щоб встановити шахраїв і запобігти втратам українців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Укрпошті повідомили про шахраїв, які від імені організації розсилають електронні листи з вимогою заплатити мито в розмірі 2,15 гривні.Повідомлення із застереженням опублікував на своїй сторінці в Facebook генеральний директор Укрпошти, пише Обозреватель За його словами, мета шахраїв – зібрати не 2,15 гривні, а номери кредитних карт українців для подальших списань."В жодному разі не натискайте на посилання і не давайте номер Вашої картки", – закликав глава компанії.Як повідомив Смілянський, Укрпошта не робить подібних розсилок, більш того, e-mail-адрес клієнтів немає в базі організації. Він запевнив, що компанія робить все можливе, щоб встановити шахраїв і запобігти втратам українців.

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