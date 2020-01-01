Волинянка замовила в соцмережі неіснуючий одяг

Двох жителів Любомльського району ошукали шахраї.Про це повідомляє місцевий відділ поліції.Так, 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 42-річної жительки м. Любомль про те, що через соціальну мережу «Інстаграм» під приводом продажу спортивного костюму невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 1548 грн., які заявниця перерахувала на картку.Також 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 28-річного жителя м. Любомль, який з метою підтвердження своєї платоспроможності, щоб отримати в подальшому від невстановленої особи кредит, подав заявку на сайт. Далі перерахував на банківський рахунок кошти в сумі 10 500 гривень, однак так і кредиту не отримав.