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Волинянка замовила в соцмережі неіснуючий одяг

Волинянка замовила в соцмережі неіснуючий одяг
Двох жителів Любомльського району ошукали шахраї.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції.

Так, 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 42-річної жительки м. Любомль про те, що через соціальну мережу «Інстаграм» під приводом продажу спортивного костюму невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 1548 грн., які заявниця перерахувала на картку.

Також 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 28-річного жителя м. Любомль, який з метою підтвердження своєї платоспроможності, щоб отримати в подальшому від невстановленої особи кредит, подав заявку на сайт. Далі перерахував на банківський рахунок кошти в сумі 10 500 гривень, однак так і кредиту не отримав.

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Теги: Любомльський район, шахраї, поліція
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