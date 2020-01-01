Волинянка замовила в соцмережі неіснуючий одяг
Сьогодні, 16:00
Двох жителів Любомльського району ошукали шахраї.
Про це повідомляє місцевий відділ поліції.
Так, 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 42-річної жительки м. Любомль про те, що через соціальну мережу «Інстаграм» під приводом продажу спортивного костюму невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 1548 грн., які заявниця перерахувала на картку.
Також 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 28-річного жителя м. Любомль, який з метою підтвердження своєї платоспроможності, щоб отримати в подальшому від невстановленої особи кредит, подав заявку на сайт. Далі перерахував на банківський рахунок кошти в сумі 10 500 гривень, однак так і кредиту не отримав.
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Про це повідомляє місцевий відділ поліції.
Так, 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 42-річної жительки м. Любомль про те, що через соціальну мережу «Інстаграм» під приводом продажу спортивного костюму невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 1548 грн., які заявниця перерахувала на картку.
Також 30 листопада в чергову частину Любомльського ВП ГУНП надійшло звернення 28-річного жителя м. Любомль, який з метою підтвердження своєї платоспроможності, щоб отримати в подальшому від невстановленої особи кредит, подав заявку на сайт. Далі перерахував на банківський рахунок кошти в сумі 10 500 гривень, однак так і кредиту не отримав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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