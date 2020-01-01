У Луцьку колеги вшанували пам’ять офіцера СБУ, який загинув на Донбасі. ФОТО





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У заході взяли участь керівний та особовий склад управління, курсанти Національної академії СБУ, мама та родичі офіцера.





Віктор Мандзик розпочав свою службу в органах Служби безпеки України у 2009 році. Став найкращим стрільцем, членом збірної команди Управління з рукопашного бою.





З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.



Загинув Віктор 21 березня 2015 року у місті Волноваха, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.



Указом Президента № 174/2015 від 25 березня 2015 року Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).



У 2018 році капітану СБУ Віктору Мандзику рішенням Луцької міської ради присвоїли звання Почесного громадянина міста Луцька.



Керівний та особовий склад Управління сьогодні вшанували пам’ять офіцера та бойового побратима, поклавши квіти на могилу Віктора Мандзика.





Мама загиблого офіцера Ольга Олександрівна подякувала керівництву та усім працівникам управління за постійну підтримку та пам’ять по її героїчно загиблого сина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 7 грудня вшанували пам’ять загиблого капітана СБУ Віктора Мандзика. Цього дня йому мало б виповнитися 34 роки.Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Волинській області.У заході взяли участь керівний та особовий склад управління, курсанти Національної академії СБУ, мама та родичі офіцера.Віктор Мандзик розпочав свою службу в органах Служби безпеки України у 2009 році. Став найкращим стрільцем, членом збірної команди Управління з рукопашного бою.З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.Загинув Віктор 21 березня 2015 року у місті Волноваха, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.Указом Президента № 174/2015 від 25 березня 2015 року Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).У 2018 році капітану СБУ Віктору Мандзику рішенням Луцької міської ради присвоїли звання Почесного громадянина міста Луцька.Керівний та особовий склад Управління сьогодні вшанували пам’ять офіцера та бойового побратима, поклавши квіти на могилу Віктора Мандзика.Мама загиблого офіцераподякувала керівництву та усім працівникам управління за постійну підтримку та пам’ять по її героїчно загиблого сина.

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