Українських військових озброять «антидроновими» рушницями
Сьогодні, 04:21
Українських військових на передовій озброять «антидроновими» рушницями.
Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв’ю агентству Міністерства оборони «АрміяInform», - пише Радіо Свобода.
«Ось ще одна добра новина, дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА», – сказав Хомчак.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.
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Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв’ю агентству Міністерства оборони «АрміяInform», - пише Радіо Свобода.
«Ось ще одна добра новина, дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА», – сказав Хомчак.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.
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