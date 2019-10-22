Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами
Сьогодні, 09:08
Бюджетні установи та організації (з потужністю понад 50 кВт) на Волині, як і в Україні загалом, до 1 січня 2021 року мають змінити постачальника універсальних послуг на електропостачальника за вільними цінами, а також провести процедури закупівлі електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Водночас у разі не обрання споживачем завчасно (до 31.12.2020) електропостачальника за вільними цінами постачання електроенергії на його об’єкти здійснюватиметься на підставі договірних відносин з постачальником «останньої надії» протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу встановленої Законом України «Про ринок електричної енергії».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Водночас у разі не обрання споживачем завчасно (до 31.12.2020) електропостачальника за вільними цінами постачання електроенергії на його об’єкти здійснюватиметься на підставі договірних відносин з постачальником «останньої надії» протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу встановленої Законом України «Про ринок електричної енергії».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку профспілки хочуть добудувати приміщення на Відродження
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 9 грудня
Сьогодні, 09:23
Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами
Сьогодні, 09:08