Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами

Бюджетні установи та організації (з потужністю понад 50 кВт) на Волині, як і в Україні загалом, до 1 січня 2021 року мають змінити постачальника універсальних послуг на електропостачальника за вільними цінами, а також провести процедури закупівлі електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії.Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».Водночас у разі не обрання споживачем завчасно (до 31.12.2020) електропостачальника за вільними цінами постачання електроенергії на його об’єкти здійснюватиметься на підставі договірних відносин з постачальником «останньої надії» протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу встановленої Законом України «Про ринок електричної енергії».