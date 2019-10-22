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Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами

Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами
Бюджетні установи та організації (з потужністю понад 50 кВт) на Волині, як і в Україні загалом, до 1 січня 2021 року мають змінити постачальника універсальних послуг на електропостачальника за вільними цінами, а також провести процедури закупівлі електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».

Водночас у разі не обрання споживачем завчасно (до 31.12.2020) електропостачальника за вільними цінами постачання електроенергії на його об’єкти здійснюватиметься на підставі договірних відносин з постачальником «останньої надії» протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу встановленої Законом України «Про ринок електричної енергії».

Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами


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Теги: електроенергія, бюджетні установи, Волиньобленерго
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