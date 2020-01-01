У Польщі оштрафували роботодавця, який не платив українцям потрібну зарплату





Як повідомляє



Роботодавець наймав їх або взагалі без необхідних дозволів, або ж змушував працювати на інших умовах, ніж ті, що були прописані в “освядченнях” чи “зезволеннях”. Прикордонники встановили, що власник фірми виплачував українцям нижчу заробітну плату від тієї, яка значилася в дозвільних документах.



Роботодавець зізнався у правопорушенні та добровільно погодився сплатити штраф в розмірі 5 000 злотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в Барчанах (Вармінско-Мазурське воєводство) прикордонники перевірили законність працевлаштування іноземців на місцевих підприємствах.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, під час контролю в транспортній компанії виявили 13 громадян України у віці 26-50 років, які працювали нелегально або ж напівлегально.Роботодавець наймав їх або взагалі без необхідних дозволів, або ж змушував працювати на інших умовах, ніж ті, що були прописані в “освядченнях” чи “зезволеннях”. Прикордонники встановили, що власник фірми виплачував українцям нижчу заробітну плату від тієї, яка значилася в дозвільних документах.Роботодавець зізнався у правопорушенні та добровільно погодився сплатити штраф в розмірі 5 000 злотих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію