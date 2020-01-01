Січневий локдаун в Україні: як це вплине на навчання школярів і студентів





Як це вплине на школярів та чи будуть у них додаткові канікули, розповіли у



Як локдаун вплине на студентів і школярів – це запитання, яке залишилося відкритим після офіційного запровадження в Україні жорсткого карантину у січні. Чи означає це додаткові канікули для школярів, "Сніданок" запитав у міністерства освіти.

"Це означає, що буде або дистанційне навчання, або використання школами елементів дистанційного навчання. І міністерство саме це рекомендує", - пояснив начальник шкільної освіти МОН Юрій Кононенко.



Водночас освітнім закладам надається право самостійно оголосити канікули. Ще до початку навчального року МОН рекомендувало розпочати зимовий відпочинок школярам від 25 грудня до 10 січня. Тепер через локдаун, кожна школа ці дати може змінити.



"Законодавством встановлено, що все це вирішує заклад. Він може прислуховуватися, наприклад, до порад органів місцевого самоврядування. Це пов’язано і з опалювальним процесом, але впринципі вирішує сам заклад. Наприклад, у Києві будуть по-різному вирішувати це: хтось буде оголошувати, хтось не буде оголошувати канікули. Так само це може бути і в різних регіонах", - каже чиновник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб обмежити розповсюдження коронавірусу, уряд заборонив відвідування всіх закладів освіти, окрім дитячих садків, від 8 до 24 січня. До слова, саме у цей період в країні буде посилення карантину або, як це назвали у Кабміні, "зимові канікули".Як це вплине на школярів та чи будуть у них додаткові канікули, розповіли у ТСН. Як локдаун вплине на студентів і школярів – це запитання, яке залишилося відкритим після офіційного запровадження в Україні жорсткого карантину у січні. Чи означає це додаткові канікули для школярів, "Сніданок" запитав у міністерства освіти."Це означає, що буде або дистанційне навчання, або використання школами елементів дистанційного навчання. І міністерство саме це рекомендує", - пояснив начальник шкільної освіти МОНВодночас освітнім закладам надається право самостійно оголосити канікули. Ще до початку навчального року МОН рекомендувало розпочати зимовий відпочинок школярам від 25 грудня до 10 січня. Тепер через локдаун, кожна школа ці дати може змінити."Законодавством встановлено, що все це вирішує заклад. Він може прислуховуватися, наприклад, до порад органів місцевого самоврядування. Це пов’язано і з опалювальним процесом, але впринципі вирішує сам заклад. Наприклад, у Києві будуть по-різному вирішувати це: хтось буде оголошувати, хтось не буде оголошувати канікули. Так само це може бути і в різних регіонах", - каже чиновник.

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