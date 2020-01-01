У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
У Луцьку на вулиці Сенаторки Левчанівської вже другий тиждень працівники "Волиньобленего" замінюють лінії електропередач.
Під час земельних робіт під шаром асфальту знайшли "трилінку", інформує Суспільне.
Представник компанії підрядника Андрій Пилипчук запевняє, що дозвіл на роботи є.
Історики ж наполягають, роботи мали б припинитися після виявлення артефактів.
"Дуже легко візуально видно культурний шар ґрунту. Не пісок з радянського часу, а чорну землю. Це спресований за століття ґрунт, який накопичує історичні артефакти. Видно, що він порушений, а археологічний нагляд сюди не покликали", - каже начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис.
На думку археолога Віктора Баюка, продовжувати земельні роботи на цій дорозі можливо лише із подальшим археологічним наглядом. На місці робіт склали акт обстеження. Після цього роботи припинили.
Довідка: "трилінка" - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника. Також відома як шашка Трилінського. Це розробка польського інженера Владислава Трилінського.
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Під час земельних робіт під шаром асфальту знайшли "трилінку", інформує Суспільне.
Представник компанії підрядника Андрій Пилипчук запевняє, що дозвіл на роботи є.
Історики ж наполягають, роботи мали б припинитися після виявлення артефактів.
"Дуже легко візуально видно культурний шар ґрунту. Не пісок з радянського часу, а чорну землю. Це спресований за століття ґрунт, який накопичує історичні артефакти. Видно, що він порушений, а археологічний нагляд сюди не покликали", - каже начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис.
На думку археолога Віктора Баюка, продовжувати земельні роботи на цій дорозі можливо лише із подальшим археологічним наглядом. На місці робіт склали акт обстеження. Після цього роботи припинили.
Довідка: "трилінка" - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника. Також відома як шашка Трилінського. Це розробка польського інженера Владислава Трилінського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Отак, блін, і Україну будуємо ! Підрядник нічого не порушив ! Взяти треба за одне місце тих, хто візував розпорядження міської ради, хто погоджував проект, хто видавав дозвіл на проведення робіт ! Замовнику і підряднику - звернутися до суду про компенсацію понесених збитків ! І купіть тим чиновникам нормальні головні убори, а виглядають як гопники !
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