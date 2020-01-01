У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО





Під час земельних робіт під шаром асфальту знайшли "трилінку", інформує



Представник компанії підрядника Андрій Пилипчук запевняє, що дозвіл на роботи є.



Історики ж наполягають, роботи мали б припинитися після виявлення артефактів.



"Дуже легко візуально видно культурний шар ґрунту. Не пісок з радянського часу, а чорну землю. Це спресований за століття ґрунт, який накопичує історичні артефакти. Видно, що він порушений, а археологічний нагляд сюди не покликали", - каже начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис.



На думку археолога Віктора Баюка, продовжувати земельні роботи на цій дорозі можливо лише із подальшим археологічним наглядом. На місці робіт склали акт обстеження. Після цього роботи припинили.







Довідка: "трилінка" - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника. Також відома як шашка Трилінського. Це розробка польського інженера Владислава Трилінського.





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