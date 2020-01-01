вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО

У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Сенаторки Левчанівської вже другий тиждень працівники "Волиньобленего" замінюють лінії електропередач.

Під час земельних робіт під шаром асфальту знайшли "трилінку", інформує Суспільне.

Представник компанії підрядника Андрій Пилипчук запевняє, що дозвіл на роботи є.

Історики ж наполягають, роботи мали б припинитися після виявлення артефактів.

"Дуже легко візуально видно культурний шар ґрунту. Не пісок з радянського часу, а чорну землю. Це спресований за століття ґрунт, який накопичує історичні артефакти. Видно, що він порушений, а археологічний нагляд сюди не покликали", - каже начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Олександр Котис.

На думку археолога Віктора Баюка, продовжувати земельні роботи на цій дорозі можливо лише із подальшим археологічним наглядом. На місці робіт склали акт обстеження. Після цього роботи припинили.



Довідка: "трилінка" - бетонна плита для доріг і пішохідних доріжок у формі правильного шестикутника. Також відома як шашка Трилінського. Це розробка польського інженера Владислава Трилінського.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сенаторки Левчанівської, трилінка, Волиньобленерго, земельні роботи, знахідка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Отак, блін, і Україну будуємо ! Підрядник нічого не порушив ! Взяти треба за одне місце тих, хто візував розпорядження міської ради, хто погоджував проект, хто видавав дозвіл на проведення робіт ! Замовнику і підряднику - звернутися до суду про компенсацію понесених збитків ! І купіть тим чиновникам нормальні головні убори, а виглядають як гопники !
Відповісти
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ
Сьогодні, 21:49
У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
Де на Волині піймали найбільше екопорушників
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами
09 грудень, 09:08
На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго
27 листопад, 13:56
«Волиньобленерго» передасть зібрані використані батарейки на переробку до спецзаводу в Європі «Волиньобленерго» передасть зібрані використані батарейки на переробку до спецзаводу в Європі
27 листопад, 01:23
В одному із приміщень нововідкритих підземель у Луцьку виявили знахідку В одному із приміщень нововідкритих підземель у Луцьку виявили знахідку
12 листопад, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ
Сьогодні, 21:49
 0
У Луцьку під час заміни лінії електропередач виявили унікальну «трилінку». ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
2 місяці – в лікарні: учаснику бойових дій з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Де на Волині піймали найбільше екопорушників
Сьогодні, 19:50
 0
Медіа
відео
1/8