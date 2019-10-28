У Луцьку рятувальники через вікно потрапили до квартири, щоб відчинити двері хворій жінці
Сьогодні, 18:46
У Луцьку рятувальники допомогли жінці відкрити двері.
Так, 13 грудня о 11:15 до служби порятунку зателефонувала жінка з проханням відчинити двері у квартиру на вулиці Саперів, що в обласному центрі, де знаходилась її хвора мати, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Дочка переживала, що мама могла потребувати допомоги, оскільки через хворобу не могла самостійно пересуватися. Рятувальники відгукнулися на прохання та прибули на виклик. Через вікно 2-го поверху вонеборці потрапили до квартири та відчинили двері жінці.
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Так, 13 грудня о 11:15 до служби порятунку зателефонувала жінка з проханням відчинити двері у квартиру на вулиці Саперів, що в обласному центрі, де знаходилась її хвора мати, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Дочка переживала, що мама могла потребувати допомоги, оскільки через хворобу не могла самостійно пересуватися. Рятувальники відгукнулися на прохання та прибули на виклик. Через вікно 2-го поверху вонеборці потрапили до квартири та відчинили двері жінці.
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