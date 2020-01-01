вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині шахрай видурював у людей документи і банківські картки та оформляв на них кредити

На Волині шахрай видурював у людей документи і банківські картки та оформляв на них кредити
Шахрай, який виманював у жителів Володимира їхні мобільні телефони, документи та банківські картки, а потім на їхні імена оформлював онлайн-кредити, проведете за ґратами 4 роки.

Саме такий вирок зловмиснику виніс Володимир-Волинський міський суд, - пише Буг.

Як йдеться у матеріалах справи, неодноразово судимий за крадіжки уродженець Тернопільської області 14-го лютого 2020-го року, близько 12:00 під вигаданим приводом допомоги у працевлаштуванні виманив у чоловіка його мобільний телефон, банківську розрахункову картку ПАТ КБ «Приватбанк», та документи, видані на його ім’я: паспорт та картку фізичної особи – платника податків.

Після цього шахрай через інтернет оформив на довірливого чоловіка кілька онлайн-кредитів на загальну суму 6 тисяч 400 гривень. А потім зняв ці кошти в банкоматах у Володимирі.

Окрім цього, пізніше шахрай продав виманений у цього ж чоловіка мобільний телефон вартістю 2 тисячі 178 гривень, а також з 16-го березня по 22-ге квітня здійснив серію крадіжок в інших людей. Крав здебільшого телефони.

Відтак, проти зловмисника порушили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 КК України та ч. 2 і ч. 3 ст. 190 КК України.

У суді обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.

До слова, ці злочини чоловік вчиняв, маючи незняту та непогашену судимість за попереднім вироком.

Тож, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 4 місяці.

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов від одного із потерпілих. Крадію доведеться сплатити 3 тисячі 218 гривень матеріальної шкоди та 3 тисячі моральної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, кредити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у ванній втопилася жінка
Сьогодні, 16:10
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Сьогодні, 15:48
На Волині шахрай видурював у людей документи і банківські картки та оформляв на них кредити
Сьогодні, 15:34
У селищі на Волині невдовзі розпочнуть будівництво багатоповерхівок
Сьогодні, 15:27
Завтра, 15 грудня, три села на Волині будуть без газопостачання
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
Волинянину, який викрав у чоловіка телефон, суд призначив громадські роботи Волинянину, який викрав у чоловіка телефон, суд призначив громадські роботи
12 грудень, 21:43
Продавав в інтернеті вироби із дерева: на Волині викрили серійного шахрая Продавав в інтернеті вироби із дерева: на Волині викрили серійного шахрая
24 листопад, 14:30
За омріяний трактор волинянин віддав шахраю майже 150 тисяч гривень За омріяний трактор волинянин віддав шахраю майже 150 тисяч гривень
06 листопад, 14:22
Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта* Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта*
20 жовтень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто може увійти до нового виконкому Луцькради
Сьогодні, 16:53
 0
«Людей вивозили і ніхто їм не казав, що вони туди не вернуться ніколи»: спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 16:38
 0
28-річній лучанці, яка збувала наркотики, «світить» до 12 років тюрми
Сьогодні, 16:22
 0
На Волині у ванній втопилася жінка
Сьогодні, 16:10
 0
Ще три еко-автобуси курсуватимуть Луцьком від завтра, 15 грудня. ФОТО
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8