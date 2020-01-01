На Волині шахрай видурював у людей документи і банківські картки та оформляв на них кредити





Саме такий вирок зловмиснику виніс Володимир-Волинський міський суд, - пише



Як йдеться у матеріалах справи, неодноразово судимий за крадіжки уродженець Тернопільської області 14-го лютого 2020-го року, близько 12:00 під вигаданим приводом допомоги у працевлаштуванні виманив у чоловіка його мобільний телефон, банківську розрахункову картку ПАТ КБ «Приватбанк», та документи, видані на його ім’я: паспорт та картку фізичної особи – платника податків.



Після цього шахрай через інтернет оформив на довірливого чоловіка кілька онлайн-кредитів на загальну суму 6 тисяч 400 гривень. А потім зняв ці кошти в банкоматах у Володимирі.



Окрім цього, пізніше шахрай продав виманений у цього ж чоловіка мобільний телефон вартістю 2 тисячі 178 гривень, а також з 16-го березня по 22-ге квітня здійснив серію крадіжок в інших людей. Крав здебільшого телефони.



Відтак, проти зловмисника порушили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 КК України та ч. 2 і ч. 3 ст. 190 КК України.



У суді обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.



До слова, ці злочини чоловік вчиняв, маючи незняту та непогашену судимість за попереднім вироком.



Тож, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 4 місяці.



Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов від одного із потерпілих. Крадію доведеться сплатити 3 тисячі 218 гривень матеріальної шкоди та 3 тисячі моральної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахрай, який виманював у жителів Володимира їхні мобільні телефони, документи та банківські картки, а потім на їхні імена оформлював онлайн-кредити, проведете за ґратами 4 роки.Саме такий вирок зловмиснику виніс Володимир-Волинський міський суд, - пише Буг. Як йдеться у матеріалах справи, неодноразово судимий за крадіжки уродженець Тернопільської області 14-го лютого 2020-го року, близько 12:00 під вигаданим приводом допомоги у працевлаштуванні виманив у чоловіка його мобільний телефон, банківську розрахункову картку ПАТ КБ «Приватбанк», та документи, видані на його ім’я: паспорт та картку фізичної особи – платника податків.Після цього шахрай через інтернет оформив на довірливого чоловіка кілька онлайн-кредитів на загальну суму 6 тисяч 400 гривень. А потім зняв ці кошти в банкоматах у Володимирі.Окрім цього, пізніше шахрай продав виманений у цього ж чоловіка мобільний телефон вартістю 2 тисячі 178 гривень, а також з 16-го березня по 22-ге квітня здійснив серію крадіжок в інших людей. Крав здебільшого телефони.Відтак, проти зловмисника порушили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 КК України та ч. 2 і ч. 3 ст. 190 КК України.У суді обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.До слова, ці злочини чоловік вчиняв, маючи незняту та непогашену судимість за попереднім вироком.Тож, розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 4 місяці.Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов від одного із потерпілих. Крадію доведеться сплатити 3 тисячі 218 гривень матеріальної шкоди та 3 тисячі моральної.

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