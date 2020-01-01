Поліція Волині розшукує сина пастора релігійної громади
Сьогодні, 18:30
Камінь-Каширський відділ поліції розшукує Сидорчука Рувима Олександровича 1991 року народження, жителя села Брониця Камінь-Каширського району, а також Шахна Леоніда Георгійовича 1967 року народження, жителя села Кримне цього ж району.
Про це повідомляють на сторінці відділу поліції у фейсбуці.
Інформують, що вказаних осіб підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 342 Кримінального кодексу України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).
Тих, кому відома інформація про місцеперебування вказаних осіб, просять повідомити на лінію 102.
Нагадаємо, Рувим Сидорчук – син пастора релігійної громади у Камінь-Каширському районі. Рувима та його братів підозрюють у низці злочинів, щодо них є відкрита низка кримінальних справ, а місцеві жителі розповідають про погрози та залякування з їхнього боку. Оди із братів Рувима вже перебуває у СІЗО. Раніше ми повідомляли про те, що столичні журналісти зробили розслідування «пекла під прикриттям церкви» на Волині.
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Про це повідомляють на сторінці відділу поліції у фейсбуці.
Інформують, що вказаних осіб підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 342 Кримінального кодексу України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).
Тих, кому відома інформація про місцеперебування вказаних осіб, просять повідомити на лінію 102.
Нагадаємо, Рувим Сидорчук – син пастора релігійної громади у Камінь-Каширському районі. Рувима та його братів підозрюють у низці злочинів, щодо них є відкрита низка кримінальних справ, а місцеві жителі розповідають про погрози та залякування з їхнього боку. Оди із братів Рувима вже перебуває у СІЗО. Раніше ми повідомляли про те, що столичні журналісти зробили розслідування «пекла під прикриттям церкви» на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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