Поліція Волині розшукує сина пастора релігійної громади

Камінь-Каширський відділ поліції розшукує1991 року народження, жителя села Брониця Камінь-Каширського району, а також1967 року народження, жителя села Кримне цього ж району.Про це повідомляють на сторінці відділу поліції у фейсбуці.Інформують, що вказаних осіб підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 342 Кримінального кодексу України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).Тих, кому відома інформація про місцеперебування вказаних осіб, просять повідомити на лінію 102.Нагадаємо, Рувим Сидорчук – син пастора релігійної громади у Камінь-Каширському районі. Рувима та його братів підозрюють у низці злочинів, щодо них є відкрита низка кримінальних справ, а місцеві жителі розповідають про погрози та залякування з їхнього боку. Оди із братів Рувима вже перебуває у СІЗО. Раніше ми повідомляли про те, що