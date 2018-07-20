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Помер позаштатний кореспондент районної газети на Волині

Помер позаштатний кореспондент районної газети на Волині
Перестало битися серце багаторічного позаштатного автора газети «Наш край», краєзнавця, педагога Євгена Григоровича Демкова.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці газети «Наш край».

"Життєвий шлях Євгена Демкова – зразок толерантності, людської гідності, добропорядності та чесності. Він мав велике серце, сповнене любов’ю, яке дарувало її всім до останнього удару, був наполегливим, принциповим та цілеспрямованим. Світлу пам’ять про Євгена Григоровича Демкова назавжди збережемо у своїх серцях.", - йдетья у повідомлені.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним покійного.

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Теги: Євген Демков, смерть, газета
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