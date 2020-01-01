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Мер міста на Волині захворів на коронавірус

Мер міста на Волині захворів на коронавірус
Міський голова Ковеля Ігор Чайка захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, "подарунком" на день народження, який Ігор Чайка святкує 16 грудня, виявився позитивний ПЛР-тест.

"На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому працюю вдома, дистанційно. Постійно на зв’язку зі своїми заступниками. Дякую всім за привітання. Шануймося і не легковажимо! Все буде добре!", - написав Чайка.


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Теги: коронавірус, Ігор Чайка, Ковель
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