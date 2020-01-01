Мер міста на Волині захворів на коронавірус

Міський голова Ковелязахворів на коронавірус.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, "подарунком" на день народження, який Ігор Чайка святкує 16 грудня, виявився позитивний ПЛР-тест."На щастя, почуваюся добре. Температури немає, тому працюю вдома, дистанційно. Постійно на зв’язку зі своїми заступниками. Дякую всім за привітання. Шануймося і не легковажимо! Все буде добре!", - написав Чайка.