До одного із судів на Волині проривався п’яний агресивний чоловік

Сьогодні, 16 грудня, до Ковельського міськрайонного суду співробітники Територіального управління Служби судової охорони не допустили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, який грубо поводив себе та порушував громадський порядок.Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Служби судової охорони.Співробітники ССО попередили громадянина про необхідність дотримання правил перебування у судовій установі, але чоловік проігнорував зауваження й намагався потрапити до будівлі силоміць.Нетверезий чоловік вступив у словесний конфлікт зі співробітниками Служби судової охорони, вчинив сварку та висловлювався нецензурною лайкою, намагаючись чинити фізичний опір, тож до нього застосували кайданки.На місце конфлікту викликали поліцію. Порушника затримали для з’ясування всіх обставин та складання адміністративних матеріалів за ст. 173, 185 АКУ(дрібне хуліганство, злісна непокора).