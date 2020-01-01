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Луцький патрульний у свій вихідний затримав нетверезого водія, який втікав з місця аварії

Луцький патрульний у свій вихідний затримав нетверезого водія, який втікав з місця аварії
У свій вихідний волинський патрульний затримав водія з ознаками алкогольного сп’яніння, який позбавлений права керування, вчинив ДТП та намагався втекти з місця події.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що патрульний Павло Савонік мав вихідний і на власному авто рухався вулицею Рівненською, як раптом почув сильний гуркіт. Він помітив транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter, водій якого здійснив наїзд на електроопору та намагався покинути місце пригоди. Павло не розгубився: завадив винуватцю ДТП покинути місце події, викликав туди своїх колег, які були на зміні, та притримав чоловіка до їхнього приїзду.

Екіпаж патрульних, який прибув на допомогу, виявив у 29-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився пройти перевірку. Також інспектори встановили, що цей чоловік позбавлений права керування транспортним засобом Луцьким міськрайонним судом, однак не виконує рішення суду.

На нього склали низку адміністративних матеріалів, а саме: за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння, повторно протягом року), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.1 ст.139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування) КУпАП. Рішення у справі буде приймати суд.

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Теги: Павло Савонік, патрульний, Луцьк
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