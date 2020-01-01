У Луцьку таксисти стали Миколаями і розвозять дітям подарунки. ФОТО

Луцька міська рада спільно зі службами таксі міста організовують акцію “Миколай пам'ятає про всіх” і та вітають зі святом дітей з інвалідністю.Йдеться на офіційному сайті міськради.Розпочався захід традиційно біля пам'ятника Святого Миколая із запалення свічки від Віфлиємського вогню, як символ добробуту та миру для нашої громади. Юні лучани, учні музичної школи №1 імені Фридерика Шопена, підготували тематичну літературно-музичну композицію.“Сьогодні особливе свято — день Святого Миколая, який є покровителем нашого міста. Цикл заходів розпочинається саме з цієї акції. Служби таксі, волонтери допомагають нам подарувати частинку тепла діткам, які, на жаль, не можуть відвідати святкові заходи у нашому міста. Зараз 228 дітей отримають подаруночки”, - зауважив під час виступу міський головаВін привітав присутніх з прийдешніми святами, побажав родинного затишку, надії, оптимізму, миру, добра та злагоди у кожну домівку. “Щиро бажаю, щоб наступний рік був успішним! Хай Господь благословить всіх нас!”, - зазначив Ігор Поліщук.Особливі слова вдячності міський голова висловив волонтерам, меценатам та благодійникам, які долучилися до акції. А це служби таксі: «Еліт-таксі», «Експрес-таксі», «Чумак-таксі», громадські організації «Я водійка», «Волинський автомобільно-мотоциклетний клуб-WEST LEVEL», Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія. України».