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У Луцьку таксисти стали Миколаями і розвозять дітям подарунки. ФОТО

У Луцьку таксисти стали Миколаями і розвозять дітям подарунки. ФОТО
Луцька міська рада спільно зі службами таксі міста організовують акцію “Миколай пам'ятає про всіх” і та вітають зі святом дітей з інвалідністю.

Йдеться на офіційному сайті міськради.

Розпочався захід традиційно біля пам'ятника Святого Миколая із запалення свічки від Віфлиємського вогню, як символ добробуту та миру для нашої громади. Юні лучани, учні музичної школи №1 імені Фридерика Шопена, підготували тематичну літературно-музичну композицію.
У Луцьку таксисти стали Миколаями і розвозять дітям подарунки. ФОТО


“Сьогодні особливе свято — день Святого Миколая, який є покровителем нашого міста. Цикл заходів розпочинається саме з цієї акції. Служби таксі, волонтери допомагають нам подарувати частинку тепла діткам, які, на жаль, не можуть відвідати святкові заходи у нашому міста. Зараз 228 дітей отримають подаруночки”, - зауважив під час виступу міський голова Ігор Поліщук.

Він привітав присутніх з прийдешніми святами, побажав родинного затишку, надії, оптимізму, миру, добра та злагоди у кожну домівку. “Щиро бажаю, щоб наступний рік був успішним! Хай Господь благословить всіх нас!”, - зазначив Ігор Поліщук.

Особливі слова вдячності міський голова висловив волонтерам, меценатам та благодійникам, які долучилися до акції. А це служби таксі: «Еліт-таксі», «Експрес-таксі», «Чумак-таксі», громадські організації «Я водійка», «Волинський автомобільно-мотоциклетний клуб-WEST LEVEL», Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія. України».
У Луцьку таксисти стали Миколаями і розвозять дітям подарунки. ФОТО
У Луцьку таксисти стали Миколаями і розвозять дітям подарунки. ФОТО
У Луцьку таксисти стали Миколаями і розвозять дітям подарунки. ФОТО

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Теги: Луцька міська рада, Миколай
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Коментарі 1
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таксисти без документів, без сплати податків
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