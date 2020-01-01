В Україні після вихідних традиційно знизилася добова кількість інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 09:02
6545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 21 грудня. Добовий показник захворюваності COVID-19 в Україні традиційно знизився після вихідних і опустився нижче 7000. Така ж ситуація була тиждень тому.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 766 осіб;
летальних випадків – 80;
одужало – 5 106 осіб;
здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 970 993 особи;
одужало – 586 268 осіб;
летальних випадків – 16 665;
провели ПЛР-тестувань – 5 303 103.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 101 123 випадки;
Вінницька область – 21 035 випадків;
Волинська область – 30 773 випадки;
Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
Донецька область – 32 513 випадків;
Житомирська область – 36 774 випадки;
Закарпатська область – 27 195 випадків;
Запорізька область – 47 789 випадків;
Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
Київська область – 53 463 випадки;
Кіровоградська область – 7 817 випадків;
Луганська область – 8 900 випадків;
Львівська область – 56 953 випадки;
Миколаївська область – 27 017 випадків;
Одеська область – 64 589 випадків;
Полтавська область – 31 961 випадок;
Рівненська область – 38 656 випадків;
Сумська область – 38 170 випадків;
Тернопільська область – 32 498 випадків;
Харківська область – 65 414 випадків;
Херсонська область – 15 814 випадків;
Хмельницька область – 36 814 випадків;
Черкаська область – 34 945 випадків;
Чернівецька область – 38 363 випадки;
Чернігівська область – 27 236 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 21 грудня. Добовий показник захворюваності COVID-19 в Україні традиційно знизився після вихідних і опустився нижче 7000. Така ж ситуація була тиждень тому.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 766 осіб;
летальних випадків – 80;
одужало – 5 106 осіб;
здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 970 993 особи;
одужало – 586 268 осіб;
летальних випадків – 16 665;
провели ПЛР-тестувань – 5 303 103.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 101 123 випадки;
Вінницька область – 21 035 випадків;
Волинська область – 30 773 випадки;
Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
Донецька область – 32 513 випадків;
Житомирська область – 36 774 випадки;
Закарпатська область – 27 195 випадків;
Запорізька область – 47 789 випадків;
Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
Київська область – 53 463 випадки;
Кіровоградська область – 7 817 випадків;
Луганська область – 8 900 випадків;
Львівська область – 56 953 випадки;
Миколаївська область – 27 017 випадків;
Одеська область – 64 589 випадків;
Полтавська область – 31 961 випадок;
Рівненська область – 38 656 випадків;
Сумська область – 38 170 випадків;
Тернопільська область – 32 498 випадків;
Харківська область – 65 414 випадків;
Херсонська область – 15 814 випадків;
Хмельницька область – 36 814 випадків;
Черкаська область – 34 945 випадків;
Чернівецька область – 38 363 випадки;
Чернігівська область – 27 236 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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