В Україні після вихідних традиційно знизилася добова кількість інфікованих коронавірусом

6545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 21 грудня. Добовий показник захворюваності COVID-19 в Україні традиційно знизився після вихідних і опустився нижче 7000. Така ж ситуація була тиждень тому.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 766 осіб;летальних випадків – 80;одужало – 5 106 осіб;здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 970 993 особи;одужало – 586 268 осіб;летальних випадків – 16 665;провели ПЛР-тестувань – 5 303 103.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 101 123 випадки;Вінницька область – 21 035 випадків;Волинська область – 30 773 випадки;Дніпропетровська область – 53 155 випадків;Донецька область – 32 513 випадків;Житомирська область – 36 774 випадки;Закарпатська область – 27 195 випадків;Запорізька область – 47 789 випадків;Івано-Франківська область – 42 026 випадків;Київська область – 53 463 випадки;Кіровоградська область – 7 817 випадків;Луганська область – 8 900 випадків;Львівська область – 56 953 випадки;Миколаївська область – 27 017 випадків;Одеська область – 64 589 випадків;Полтавська область – 31 961 випадок;Рівненська область – 38 656 випадків;Сумська область – 38 170 випадків;Тернопільська область – 32 498 випадків;Харківська область – 65 414 випадків;Херсонська область – 15 814 випадків;Хмельницька область – 36 814 випадків;Черкаська область – 34 945 випадків;Чернівецька область – 38 363 випадки;Чернігівська область – 27 236 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.