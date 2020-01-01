Невідомі обікрали плантацію лохини учасника АТО з Волині
Сьогодні, 09:42
У селі Човниця Ківерцівського району невідомі викрали кущі лохини, пошкодили плантацію та крапельний полив, що належить волинянину, учаснику АТО Віктору Когуцу.
Власник земельної ділянки розповів, що невідомі особи вкрали шість кущів лохини, пише "Суспільне. Волинь".
"Хватали за стебла і виривали. Без лопати", – повідомив Віктор Когуц.
З його слів, ймовірно, крадіжка сталася впродовж цього тижня. Каже: на плантації його не було декілька днів, а вже 18 грудня приїхав на власну ділянку і помітив завдану шкоду.
Волинянин зауважив, що сума збитків становить 1 800 – 2 000 тисяч гривень. Хто міг нашкодити та скоїти подібне – не знає. Каже: був випадок, коли на плантації бігати діти і могли пошкодити крапельний полив, однак тоді з ситуацію розібрався.
Віктор Когуц додав, що на місце події приїжджали правоохоронці, зафіксували факт пошкодження ділянки та крадіжку.
Нагадаємо, раніше розповідали, як на батьківському паї у 60 соток,учасник АТО Віктор Когуц два роки тому облаштував плантацію та посадив лохину. Цьогоріч він збирав перший врожай.
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Власник земельної ділянки розповів, що невідомі особи вкрали шість кущів лохини, пише "Суспільне. Волинь".
"Хватали за стебла і виривали. Без лопати", – повідомив Віктор Когуц.
З його слів, ймовірно, крадіжка сталася впродовж цього тижня. Каже: на плантації його не було декілька днів, а вже 18 грудня приїхав на власну ділянку і помітив завдану шкоду.
Волинянин зауважив, що сума збитків становить 1 800 – 2 000 тисяч гривень. Хто міг нашкодити та скоїти подібне – не знає. Каже: був випадок, коли на плантації бігати діти і могли пошкодити крапельний полив, однак тоді з ситуацію розібрався.
Віктор Когуц додав, що на місце події приїжджали правоохоронці, зафіксували факт пошкодження ділянки та крадіжку.
Нагадаємо, раніше розповідали, як на батьківському паї у 60 соток,учасник АТО Віктор Когуц два роки тому облаштував плантацію та посадив лохину. Цьогоріч він збирав перший врожай.
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Коментарі 1
Написав би таблички, що привіз з АТО якісь міни і десь порозкладав.
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