Невідомі обікрали плантацію лохини учасника АТО з Волині

Віктору Когуцу.



Власник земельної ділянки розповів, що невідомі особи вкрали шість кущів лохини, пише "



"Хватали за стебла і виривали. Без лопати", – повідомив Віктор Когуц.



З його слів, ймовірно, крадіжка сталася впродовж цього тижня. Каже: на плантації його не було декілька днів, а вже 18 грудня приїхав на власну ділянку і помітив завдану шкоду.



Волинянин зауважив, що сума збитків становить 1 800 – 2 000 тисяч гривень. Хто міг нашкодити та скоїти подібне – не знає. Каже: був випадок, коли на плантації бігати діти і могли пошкодити крапельний полив, однак тоді з ситуацію розібрався.



Віктор Когуц додав, що на місце події приїжджали правоохоронці, зафіксували факт пошкодження ділянки та крадіжку.







Нагадаємо, раніше розповідали, як на батьківському паї у 60 соток,учасник АТО Віктор Когуц два роки тому облаштував плантацію та посадив лохину. Цьогоріч він збирав перший врожай.

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