вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета

У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета
Студентські та молодіжні організації проведуть акцію протесту у Луцьку проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета.

Акцію анонсували на фейсбук-сторінці організації «Українські студенти за свободу».

Організатори акції зазначають, що Сергій Шкарлет не може очолювати Міністерство освіти через плагіат у його наукових роботах, зв’язки із Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра. Зокрема, йдеться, про ідею зробити ЗНО необов’язковим.

Окрім цього, на думку тих, хто має намір протестувати, Сергій Шкарлет як тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти провалив підготовку до нового навчального року та не організував процес закупівлі засобів індивідуального захисту для освітян.

«Ми, студенти, вважаємо, що плагіатор та колишній регіонал не може очолювати Міністерство освіти. Тому ми оголошуємо протестну кампанію “Стоп Шкарлет”. Закликаємо науковців, вчителів, батьків, студентів, громадських активістів та всіх небайдужих приєднуватися до акцій протесту і вимагати призначити гідного очільника міністерства», – коментує Даніїл Лубкін, голова організації «Українські студенти за свободу».

В Луцьку всеукраїнська акція «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту» пройде 21 грудня, о 19:00, біля Волинської ОДА.

Також на протест вийдуть студенти, науковці, батьки, громадські активісти в Києві, Чернівцях, Вінниці, Чернігові, Житомирі, Харкові, Тернополі, Миколаєві, Львові, Хмельницькому, Сумах, Кривому Розі та Одесі. Деталі будуть повідомлені на фейсбук-сторінці організаторів.

Акцію в Луцьку організовують студентські та молодіжні громадські організації: Українські студенти за свободу, Фундація регіональних ініціатив, Демократична Сокира.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Шкарлет, міністр, протест, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зникла 2 тижні тому: поліція розшукує 22-річну лучанку
Сьогодні, 11:09
Авто і гараж згоріли вщент: у Луцьку в районі приватної забудови – пожежа. ВІДЕО
Сьогодні, 10:57
У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета
Сьогодні, 10:54
Їдуть додому на свята: на польсько-українському кордоні зріс рух подорожувальників
Сьогодні, 10:47
Медики розповіли про стан 5-річної дитини, яка постраждала у автотрощі на Відродження
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом
25 листопад, 09:53
Як у Луцьку відбувався мітинг підприємців та про що говорили за зачиненими дверима. ФОТО Як у Луцьку відбувався мітинг підприємців та про що говорили за зачиненими дверима. ФОТО
11 листопад, 17:13
У Луцьку підприємці продовжують страйкувати біля управління поліції У Луцьку підприємці продовжують страйкувати біля управління поліції
11 листопад, 12:20
У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту
13 вересень, 17:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дитина – в реанімації: збирають кошти 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на Відродженні
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині в аварії зіткнулись бус і поліцейське авто. ВІДЕО
Сьогодні, 11:33
 0
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в день святого Миколая*
Сьогодні, 11:30
 0
Як святий Миколай вітав дітей біля луцького РАЦСу. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
Зникла 2 тижні тому: поліція розшукує 22-річну лучанку
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8