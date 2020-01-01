У Луцьку вийдуть на акцію протесту проти Сергія Шкарлета

Сергія Шкарлета.



Акцію



Організатори акції зазначають, що Сергій Шкарлет не може очолювати Міністерство освіти через плагіат у його наукових роботах, зв’язки із Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра. Зокрема, йдеться, про ідею зробити ЗНО необов’язковим.



Окрім цього, на думку тих, хто має намір протестувати, Сергій Шкарлет як тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти провалив підготовку до нового навчального року та не організував процес закупівлі засобів індивідуального захисту для освітян.



«Ми, студенти, вважаємо, що плагіатор та колишній регіонал не може очолювати Міністерство освіти. Тому ми оголошуємо протестну кампанію “Стоп Шкарлет”. Закликаємо науковців, вчителів, батьків, студентів, громадських активістів та всіх небайдужих приєднуватися до акцій протесту і вимагати призначити гідного очільника міністерства», – коментує Даніїл Лубкін, голова організації «Українські студенти за свободу».



В Луцьку всеукраїнська акція «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту» пройде 21 грудня, о 19:00, біля Волинської ОДА.



Також на протест вийдуть студенти, науковці, батьки, громадські активісти в Києві, Чернівцях, Вінниці, Чернігові, Житомирі, Харкові, Тернополі, Миколаєві, Львові, Хмельницькому, Сумах, Кривому Розі та Одесі. Деталі будуть повідомлені на фейсбук-сторінці організаторів.



Акцію в Луцьку організовують студентські та молодіжні громадські організації: Українські студенти за свободу, Фундація регіональних ініціатив, Демократична Сокира.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентські та молодіжні організації проведуть акцію протесту у Луцьку проти новопризначеного міністра освітиАкцію анонсували на фейсбук-сторінці організації «Українські студенти за свободу».Організатори акції зазначають, що Сергій Шкарлет не може очолювати Міністерство освіти через плагіат у його наукових роботах, зв’язки із Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра. Зокрема, йдеться, про ідею зробити ЗНО необов’язковим.Окрім цього, на думку тих, хто має намір протестувати, Сергій Шкарлет як тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти провалив підготовку до нового навчального року та не організував процес закупівлі засобів індивідуального захисту для освітян.«Ми, студенти, вважаємо, що плагіатор та колишній регіонал не може очолювати Міністерство освіти. Тому ми оголошуємо протестну кампанію “Стоп Шкарлет”. Закликаємо науковців, вчителів, батьків, студентів, громадських активістів та всіх небайдужих приєднуватися до акцій протесту і вимагати призначити гідного очільника міністерства», – коментує Даніїл Лубкін, голова організації «Українські студенти за свободу».В Луцьку всеукраїнська акція «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту» пройде 21 грудня, о 19:00, біля Волинської ОДА.Також на протест вийдуть студенти, науковці, батьки, громадські активісти в Києві, Чернівцях, Вінниці, Чернігові, Житомирі, Харкові, Тернополі, Миколаєві, Львові, Хмельницькому, Сумах, Кривому Розі та Одесі. Деталі будуть повідомлені на фейсбук-сторінці організаторів.Акцію в Луцьку організовують студентські та молодіжні громадські організації: Українські студенти за свободу, Фундація регіональних ініціатив, Демократична Сокира.

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