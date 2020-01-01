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У лісництві на Волині чоловік незаконно видобував бурштин

У лісництві на Волині чоловік незаконно видобував бурштин
На Маневиччині в суботу ввечері 19 грудня місцевого жителя затримали за нелегальне видобування бурштину.

Виявили порушника працівники оперативної групи ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Поліське ЛГ» під час спільного рейду з представниками Маневицького ВП ГУНП, інформує Волинське ОУЛМГ.

В ході спільного відпрацювання лісових масивів у кварталі 38 виділі 8 Куклинського лісництва виявили факт незаконного видобутку бурштину.

Безпосередньо на місці затримано жителя села Лісово Маневицького району, який за допомогою спеціального обладнання створював отвори у верхньому шарі ґрунту та виймання на поверхню нижніх шарів.

Виявили отвори глибиною близько 4 метрів, насип із нижніх шарів ґрунту. В результаті вилучили спеціальні земляні бури, лопату, скребки та інше обладнання.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Матеріали справи перебувають на розгляді Маневицького ВП ГУНП.


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Теги: Маневиччина, бурштин, поліція
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