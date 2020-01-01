На Волині жителі громади вимагають призначити старосту у їхньому селі. ВІДЕО





Про це Ігор Кузьмич.



Згідно з реформуванням село Дольськ Любешівського району з 1 січня увійшло до складу Любешівської ОТГ. В громаді села живе понад тисячу мешканців. Цей населений пункт розташований на кордоні з Білоруссю.



Місцева жителька Тетяна Комзюк каже, що у селі є прикордонна застава, школа, будинок культури, пожежна частина. Зі слів жінки, люди у селі хочуть мати свого старосту. А внаслідок реформування, третього грудня на установчій сесії прийняли рішення призначити старосту у селі Гірки, а не в Дольську.



"Тоді ж вирішили реорганізувати Дольську сільську раду", - розповів голова Любешівської тергромади Олег Кух.



"Люди підготували колективне звернення про призначення старости у селі Дольськ", - розповідала місцева жителька Марія Божко. Активісти ходили селами Дольськ, Шлапань та Гречища, та зібрали 312 підписів. Звернення вручили депутатам та голові територіальної громади 14 грудня, на сесії.



Фахівець з децентралізації Анатолій Пархом’юк каже, що за потреби старосту у селі можна призначити у будь-який час рішенням ради. Дольська громада аргументовано доводить таку потребу, бо є активною та великою.



"На цій території розташована велика кількість об’єктів органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, необхідний нагляд за ними, то необхідно на цій території призначати старосту", - каже Анатолій Пархомю'к. Фахівець додає, що зараз подивляться, як функціонує дана територія без старости, і пізніше зможуть прийняти рішення про те, щоб і на цій території був староста.



Нагадаємо, під час об’єднання територіальних громад кожне село України обирає собі старосту. Це нова посадова особа в місцевому самоврядуванні. Староста - це представник інтересів жителів села у місцевій владі. Ця людина зобов’язана брати участь в засіданнях ради та комісій, має право на виступ, контролює роботу комунальних служб. Також староста сприяє жителям села при поданні різноманітних документів, довідок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прикордонному селі Дольськ Любешівського району люди вимагають призначити місцевого старосту та визначити центр старостинського округу саме у їхньому селі, бо мають розвинуту інфраструктуру.Про це Суспільному роповів один з місцевих мешканцівЗгідно з реформуванням село Дольськ Любешівського району з 1 січня увійшло до складу Любешівської ОТГ. В громаді села живе понад тисячу мешканців. Цей населений пункт розташований на кордоні з Білоруссю.Місцева жителькакаже, що у селі є прикордонна застава, школа, будинок культури, пожежна частина. Зі слів жінки, люди у селі хочуть мати свого старосту. А внаслідок реформування, третього грудня на установчій сесії прийняли рішення призначити старосту у селі Гірки, а не в Дольську."Тоді ж вирішили реорганізувати Дольську сільську раду", - розповів голова Любешівської тергромади Олег Кух."Люди підготували колективне звернення про призначення старости у селі Дольськ", - розповідала місцева жителька. Активісти ходили селами Дольськ, Шлапань та Гречища, та зібрали 312 підписів. Звернення вручили депутатам та голові територіальної громади 14 грудня, на сесії.Фахівець з децентралізаціїкаже, що за потреби старосту у селі можна призначити у будь-який час рішенням ради. Дольська громада аргументовано доводить таку потребу, бо є активною та великою."На цій території розташована велика кількість об’єктів органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, необхідний нагляд за ними, то необхідно на цій території призначати старосту", - каже Анатолій Пархомю'к. Фахівець додає, що зараз подивляться, як функціонує дана територія без старости, і пізніше зможуть прийняти рішення про те, щоб і на цій території був староста.Нагадаємо, під час об’єднання територіальних громад кожне село України обирає собі старосту. Це нова посадова особа в місцевому самоврядуванні. Староста - це представник інтересів жителів села у місцевій владі. Ця людина зобов’язана брати участь в засіданнях ради та комісій, має право на виступ, контролює роботу комунальних служб. Також староста сприяє жителям села при поданні різноманітних документів, довідок.

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