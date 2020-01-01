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У Японії створили систему ідентифікації людини за кровоносними судинами

У Японії створили систему ідентифікації людини за кровоносними судинами
Японські компанії розробили метод ідентифікації людини за зображенням кровоносних судин. Його хочуть використовувати для здійснення безконтактних платежів та реєстрації в готелях.

Про це повідомляє японський телерадіомовник NHK, пише Громадське.

Компанія Normee розробила систему, яка дає змогу розпізнати людину за лініями та формою її кровоносних судин. Для такої ідентифікації достатньо звичайного фото, зробленого на смартфон.

Схожий винахід презентувала інша японська компанія — Hitachi. Її розробка дає змогу ідентифікувати людину за кровоносними судинами на пальцях. Однак для цього смартфону недостатньо — необхідний спеціальний пристрій.

Розробка Hitachi дозволяє пов'язати інформацію про кровоносні судини людини з даними її кредитної картки. Таким чином можна робити покупки без смартфона або гаманця. У компанії повідомили, що цю технологію також можна використовувати для реєстрації мешканців у готелях.

У виданні зазначають, що сфальсифікувати кровоносні судини значно складніше, ніж відбитки пальців, адже судини розташовуються всередині організму.

Зображення ілюстративне

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Теги: кровоносні судини, ідентифікація, Японія, науковці
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