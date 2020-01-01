Які фірми на Волині найбільше заробляють на ремонтах шкіл і дитсадків





Про це йдеться на сайті



Prozorro – це лише сайт, центральна база даних. Він не проводить тендери, не ловить корупціонерів і не саджає в тюрму. Це повинні робити відповідні органи. Але Prozorro дає можливість кожному побачити усе, що відбувається на тендерах в будь-якому куточку України чи нашої області.



Здійснюючи моніторинг закупівель на Волині, громадська ініціатива «PROZORRA Волинь» зацікавилась будівництвом навчальних закладів.



Найбільш ласі тендери в обласному департаменті



Будівництвом шкіл в області займається Департамент інфраструктури Волинської обласної держадміністрації. «Найжирніші» об’єкти цього замовника отримують три луцькі компанії.



Найбільше на будівництві навчальних закладів заробить фірма колишнього депутата Волинської обласної ради та члена комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, Леоніда Стефановича – ТзОВ «Житлобуд-2». Між Департаментом та житлобудівцями укладено 3 договори на загальну суму понад 212 мільйонів гривень:



- Будівництво школи у с. Стобихівка Камінь-Каширського району – понад 111,5 млн.грн.

- Будівництво школи в с.Осівці Камінь-Каширського району – 47,4 млн.грн.

- Будівництво школи в с. Любохини Старовижівського району – понад 53,8 млн. грн.



До речі, Державна аудиторська служба України провела моніторинг закупівлі на будівництво школи у Стобихівці і встановила, що «Житлобуд-2» був визнаний переможцем неправомірно. Департамент інфраструктури ВОДА, схоже, відстоюючи «своїх», оскаржив дії Держаудитслужби до суду. Наразі суд відкрив провадження по справі.



Інші дві фірми, які зірвали великий куш, це – ТзОВ «Луцьккомунбуд», яке за будівництво і реконструкцію навчальних закладів Волині отримало більше 74 мільйонів гривень, та ТзОВ «Волиньекобуд», якому Департамент заплатив понад 48 мільйонів гривень.



А що у Луцьку?



В обласному центрі закупівлі робіт з будівництва та реконструкції навчальних закладів проводить управління освіти Луцької міської ради. В управління, як і у решти замовників, є свої «улюбленці».



На виконання поточних та капітальних ремонтів дошкільних і шкільних навчальних закладів міста Луцьк освіта уклала 72 договори з приватним підприємством «Захід-торг-буд» на суму майже 19 мільйонів гривень та 130 договорів з підприємцем Віктором Токарчуком на суму майже 16 мільйонів гривень.



Управління освіти Луцької міської ради проводить усі закупівлі на невеликі суми, що дозволяє укладати прямі договори з будівельниками. Так, ПП «Захід-торг-буд» у 72 закупівлях лише раз взяло участь у відкритих торгах і один раз – у спрощеній закупівлі. У решті випадків з цією компанією було укладено прямі договори без тендерів. При цьому, підприємець Токарчук взяв участь у 13 спрощених закупівлях, а решта 117 договорів було укладено з ним напряму. Результат відсутності конкуренції очевидний.



До речі, у прямих договорів є ще один мінус. При укладенні договорів поза системою Prozorro, учасник не публікує свої документи, а замовник, відповідно, їх не перевіряє. У такому випадку управлінню освіти ЛМР варто було б задуматись, чи не переоцінили вони своїх контрагентів.



На районі



За даними моніторингового порталу bi.prozorro.org, у 2018 році відділ освіти Маневицької РДА уклав з товариством «Західатомбудмонтаж» договір на термомодернізацію НВК «Маневицька ЗОШ №2» на суму понад 10 млн.грн., у 2019 році – 11 договорів на ремонт та реконструкцію шкіл у Маневичах і районі на загальну суму майже 8,3 млн.грн, а вже у 2020 році новостворений відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА уклав з ТзОВ «Західатомбудмонтаж» 29 аналогічних договорів на загальну суму понад 12,6 млн.грн.



Варто відзначити, що у багатьох тендерах ця фірма пропонувала ціну вищу, ніж конкуренти, однак Маневицький відділ освіти, з різних підстав, відхиляв інших учасників. Досить часто пропозиція «Західатомбудмонтажу», на думку активістів ініціативи «PROZORRA Волинь», не відповідала умовам тендерної пропозиції, але замовник не зважав і на це. Скарги інших учасників з вказівкою на помилки переможця теж були залишені поза увагою.



«PROZORRA ВОЛИНЬ» знайшла декілька тендерів, у яких пропозиція ТзОВ «Західатомбудмонтаж» не відповідала умовам закупівлі та звернулась із відповідною скаргою до Держаудитслужби. Моніторинг ДАСУ підтвердив, що відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА порушив законодавство про публічні закупівлі не відхиливши пропозицію «Західатомбудмонтажу», оскільки остання не відповідала вимогам тендеру. Не зважаючи на численні зауваження зі сторони інших учасників і громадськості та висновки правоохоронних органів, після проведених моніторингів, Маневицьким відділом освіти було укладено ще 3 договори підряду із згаданою фірмою на суму понад 825 тисяч гривень.



Як свідчать дані відкритих ресурсів, відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА (та колишній відділ освіти Маневицької РДА) є замовником № 1 для ТзОВ «Західатомбудмонтаж», а ТзОВ «Західатомбудмонтаж» для Маневицької освіти – будівельником №1.



Схожа ситуація існує і в інших куточках нашої області. Так, наприклад, Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради дуже тісно співпрацює з приватним підприємством «Нова Аркада». За період з 2016 по 2020 рік ця компанія виконала 11 ремонтів шкіл та навчальних закладів на замовлення управління освіти на загальну суму понад 14 млн.грн. ПП «Нова Аркада» зареєстроване у місті Нововолинськ, що, очевидно, сприяє бути топ-будівельником для місцевого управління освіти. До слова, її власник, Новосад Ігор Іванович, у 2015 році балотувався у депутати Волинської обласної ради, а цьогоріч – на посаду міського голови Нововолинська.



Ось інший приклад: відділ освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської РДА уклав з місцевим приватним підприємством «Константа-М» 19 договорів на ремонти шкіл на суму понад 3,6 млн.грн. Цифра відносно невелика, але «Константа-М» ніколи не брало участі у відкритих торгах, там де потрібно конкурувати з іншими учасниками. А навіщо, якщо є Замовник, який знає як обійти необхідність проведення тендеру. Усі будівельні роботи розбивались на дрібні частини, наприклад, поточний ремонт стін санвузла, поточний ремонт стель та підлог санвузла, поточний ремонт підлоги та електропостачання, поточний ремонт сходових майданчиків і т.д., і з учасником укладали лише прямі договори.



«Законом України «Про публічні закупівлі» встановлені «пороги» для закупівлі будівельних робіт – 200 тисяч гривень для поточного ремонту, 1,5 мільйони гривень – для капітального ремонту і нового будівництва, – зазначає голова громадської організації «Центр юридичної допомоги» Дмитро Климук. – Якщо вартість закупівлі перевищує «поріг», замовник зобов’язаний провести процедуру відкритих торгів. Це означає, що будь-хто може взяти участь у закупівлі, під час аукціону учасники торгуються і пропонують кращі ціни, а отже, забезпечуються принципи конкуренції та максимальної економії для бюджету. Якщо ж вартість закупівлі нижча порогу, замовник може укласти прямий договір чи спрощену процедуру закупівлі. Розбиваючи ремонт на маленькі частини – стіни окремо, підлоги окремо – замовники штучно уникають необхідності проводити тендери. А це вже поле для потенційної корупції, ручного вибору бажаного учасника, і відсутність економії коштів платників податків. Звертаю увагу, що статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону. За порушення вимог цього Закону службові (посадові) особи, уповноважена особа замовника та керівники замовників несуть відповідальність».



До речі, власник ПП «Константа-М» у 2015 році балотувався до Камінь-Каширської районної ради, а восени 2020-го став її депутатом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже понад чотири роки українські законодавці удосконалюють систему публічних закупівель, чи простіше сказати, тендерів. Однак нарікань від скептиків не меншає. Не раз доводиться чути, що корупція нікуди не зникла і, мовляв, усе, що стосується витрачання бюджетних коштів, наскрізь пронизано схемами, змовами та «відкатами».Про це йдеться на сайті Сила правди. Prozorro – це лише сайт, центральна база даних. Він не проводить тендери, не ловить корупціонерів і не саджає в тюрму. Це повинні робити відповідні органи. Але Prozorro дає можливість кожному побачити усе, що відбувається на тендерах в будь-якому куточку України чи нашої області.Здійснюючи моніторинг закупівель на Волині, громадська ініціатива «PROZORRA Волинь» зацікавилась будівництвом навчальних закладів.Будівництвом шкіл в області займається Департамент інфраструктури Волинської обласної держадміністрації. «Найжирніші» об’єкти цього замовника отримують три луцькі компанії.Найбільше на будівництві навчальних закладів заробить фірма колишнього депутата Волинської обласної ради та члена комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства,– ТзОВ «Житлобуд-2». Між Департаментом та житлобудівцями укладено 3 договори на загальну суму понад 212 мільйонів гривень:- Будівництво школи у с. Стобихівка Камінь-Каширського району – понад 111,5 млн.грн.- Будівництво школи в с.Осівці Камінь-Каширського району – 47,4 млн.грн.- Будівництво школи в с. Любохини Старовижівського району – понад 53,8 млн. грн.До речі, Державна аудиторська служба України провела моніторинг закупівлі на будівництво школи у Стобихівці і встановила, що «Житлобуд-2» був визнаний переможцем неправомірно. Департамент інфраструктури ВОДА, схоже, відстоюючи «своїх», оскаржив дії Держаудитслужби до суду. Наразі суд відкрив провадження по справі.Інші дві фірми, які зірвали великий куш, це – ТзОВ «Луцьккомунбуд», яке за будівництво і реконструкцію навчальних закладів Волині отримало більше 74 мільйонів гривень, та ТзОВ «Волиньекобуд», якому Департамент заплатив понад 48 мільйонів гривень.В обласному центрі закупівлі робіт з будівництва та реконструкції навчальних закладів проводить управління освіти Луцької міської ради. В управління, як і у решти замовників, є свої «улюбленці».На виконання поточних та капітальних ремонтів дошкільних і шкільних навчальних закладів міста Луцьк освіта уклала 72 договори з приватним підприємством «Захід-торг-буд» на суму майже 19 мільйонів гривень та 130 договорів з підприємцемна суму майже 16 мільйонів гривень.Управління освіти Луцької міської ради проводить усі закупівлі на невеликі суми, що дозволяє укладати прямі договори з будівельниками. Так, ПП «Захід-торг-буд» у 72 закупівлях лише раз взяло участь у відкритих торгах і один раз – у спрощеній закупівлі. У решті випадків з цією компанією було укладено прямі договори без тендерів. При цьому, підприємець Токарчук взяв участь у 13 спрощених закупівлях, а решта 117 договорів було укладено з ним напряму. Результат відсутності конкуренції очевидний.До речі, у прямих договорів є ще один мінус. При укладенні договорів поза системою Prozorro, учасник не публікує свої документи, а замовник, відповідно, їх не перевіряє. У такому випадку управлінню освіти ЛМР варто було б задуматись, чи не переоцінили вони своїх контрагентів.За даними моніторингового порталу bi.prozorro.org, у 2018 році відділ освіти Маневицької РДА уклав з товариством «Західатомбудмонтаж» договір на термомодернізацію НВК «Маневицька ЗОШ №2» на суму понад 10 млн.грн., у 2019 році – 11 договорів на ремонт та реконструкцію шкіл у Маневичах і районі на загальну суму майже 8,3 млн.грн, а вже у 2020 році новостворений відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА уклав з ТзОВ «Західатомбудмонтаж» 29 аналогічних договорів на загальну суму понад 12,6 млн.грн.Варто відзначити, що у багатьох тендерах ця фірма пропонувала ціну вищу, ніж конкуренти, однак Маневицький відділ освіти, з різних підстав, відхиляв інших учасників. Досить часто пропозиція «Західатомбудмонтажу», на думку активістів ініціативи «PROZORRA Волинь», не відповідала умовам тендерної пропозиції, але замовник не зважав і на це. Скарги інших учасників з вказівкою на помилки переможця теж були залишені поза увагою.«PROZORRA ВОЛИНЬ» знайшла декілька тендерів, у яких пропозиція ТзОВ «Західатомбудмонтаж» не відповідала умовам закупівлі та звернулась із відповідною скаргою до Держаудитслужби. Моніторинг ДАСУ підтвердив, що відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА порушив законодавство про публічні закупівлі не відхиливши пропозицію «Західатомбудмонтажу», оскільки остання не відповідала вимогам тендеру. Не зважаючи на численні зауваження зі сторони інших учасників і громадськості та висновки правоохоронних органів, після проведених моніторингів, Маневицьким відділом освіти було укладено ще 3 договори підряду із згаданою фірмою на суму понад 825 тисяч гривень.Як свідчать дані відкритих ресурсів, відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА (та колишній відділ освіти Маневицької РДА) є замовником № 1 для ТзОВ «Західатомбудмонтаж», а ТзОВ «Західатомбудмонтаж» для Маневицької освіти – будівельником №1.Схожа ситуація існує і в інших куточках нашої області. Так, наприклад, Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради дуже тісно співпрацює з приватним підприємством «Нова Аркада». За період з 2016 по 2020 рік ця компанія виконала 11 ремонтів шкіл та навчальних закладів на замовлення управління освіти на загальну суму понад 14 млн.грн. ПП «Нова Аркада» зареєстроване у місті Нововолинськ, що, очевидно, сприяє бути топ-будівельником для місцевого управління освіти. До слова, її власник,, у 2015 році балотувався у депутати Волинської обласної ради, а цьогоріч – на посаду міського голови Нововолинська.Ось інший приклад: відділ освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської РДА уклав з місцевим приватним підприємством «Константа-М» 19 договорів на ремонти шкіл на суму понад 3,6 млн.грн. Цифра відносно невелика, але «Константа-М» ніколи не брало участі у відкритих торгах, там де потрібно конкурувати з іншими учасниками. А навіщо, якщо є Замовник, який знає як обійти необхідність проведення тендеру. Усі будівельні роботи розбивались на дрібні частини, наприклад, поточний ремонт стін санвузла, поточний ремонт стель та підлог санвузла, поточний ремонт підлоги та електропостачання, поточний ремонт сходових майданчиків і т.д., і з учасником укладали лише прямі договори.До речі, власник ПП «Константа-М» у 2015 році балотувався до Камінь-Каширської районної ради, а восени 2020-го став її депутатом.

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