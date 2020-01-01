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У Верховній Раді хочуть спростити процедуру визнання смерті мера

У Верховній Раді хочуть спростити процедуру визнання смерті мера
Парламентарі планують напрацювати зміни до закону про місцеве самоврядування. Вони передбачатимуть автоматичне визнання факту смерті мера без необхідності додаткового голосування депутатами певної ради.

Відповідно до чинного закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада повинна призначити перевибори. Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на підсумковій пресконференції, пише 24 канал.

Як зараз відбувається переобрання мера
Для того, щоб Верховна Рада призначила перевибори, потрібні 2 умови:

місцева рада певного міста має ухвалити рішення про факт смерті;

після цього виконувач обов'язків подає відповідне звернення.

Олександр Корнієнко пояснив, що у випадку смерті Геннадія Кернеса ситуація ідентична. Зараз Верховна Рада очікує виконання цих 2 вимог.

Глава "Слуги народу" пояснив, що під час роботи над новою редакцією законопроєкту про місцеве самоврядування парламент зробить так, щоб у разі загибелі мера було автоматичне визнання цього факту.

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Теги: Верховна рада
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