вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу

В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 грудня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 979 осіб;
летальних випадків – 275;
одужало – 15 372 особи;
здійснили тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За добу в Україні одужало більше людей, ніж заразилося. Така ж динаміка спостерігалася днем раніше: тих, хто одужав, було майже вдвічі більше, ніж інфікованих.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 989 642 особи;
одужало – 615 660 осіб;
летальних випадків – 17 172;
провели ПЛР-тестувань – 5 348 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 103 663 випадки;
Вінницька область – 21 259 випадків;
Волнська область – 31 490 випадків;
Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
Донецька область – 33 102 випадки;
Житомирська область – 36 975 випадків;
Закарпатська область – 27 391 випадок;
Запорізька область – 49 341 випадок;
Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
Київська область – 54 831 випадок;
Кіровоградська область – 7 949 випадків;
Луганська область – 9 181 випадок;
Львівська область – 57 906 випадків;
Миколаївська область – 27 970 випадків;
Одеська область – 66 295 випадків;
Полтавська область – 32 945 випадків;
Рівненська область – 39 251 випадок;
Сумська область – 38 501 випадок;
Тернопільська область – 32 738 випадків;
Харківська область – 66 243 випадки;
Херсонська область – 16 162 випадки;
Хмельницька область – 37 142 випадки;
Черкаська область – 35 938 випадків;
Чернівецька область – 38 721 випадок;
Чернігівська область – 27 723 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусу
Сьогодні, 07:35
365 нових випадків та 8 смертей: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
22 грудень, 11:10
Одужалих значно більше, ніж захворілих: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
22 грудень, 08:52
В Україні після вихідних традиційно знизилася добова кількість інфікованих коронавірусом
21 грудень, 09:02
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:05
В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:57
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством
Сьогодні, 08:10
У МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусу
Сьогодні, 07:35
Схожі новини
В Україні після вихідних традиційно знизилася добова кількість інфікованих коронавірусом В Україні після вихідних традиційно знизилася добова кількість інфікованих коронавірусом
21 грудень, 09:02
Повідомили, скільки людей інфікувалися, одужали і померли від коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили, скільки людей інфікувалися, одужали і померли від коронавірусу в Україні за минулу добу
18 грудень, 08:47
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
17 грудень, 08:56
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
16 грудень, 08:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Новий рік – із новими меблями: у луцькому торговому центрі «Нова Маркет» – знижки на столи і дивани. ФОТО*
Сьогодні, 09:30
 0
У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:05
 0
В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:57
 0
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8