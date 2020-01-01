В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу

10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 979 осіб;летальних випадків – 275;одужало – 15 372 особи;здійснили тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).За добу в Україні одужало більше людей, ніж заразилося. Така ж динаміка спостерігалася днем раніше: тих, хто одужав, було майже вдвічі більше, ніж інфікованих.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 989 642 особи;одужало – 615 660 осіб;летальних випадків – 17 172;провели ПЛР-тестувань – 5 348 820.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 103 663 випадки;Вінницька область – 21 259 випадків;Волнська область – 31 490 випадків;Дніпропетровська область – 54 625 випадків;Донецька область – 33 102 випадки;Житомирська область – 36 975 випадків;Закарпатська область – 27 391 випадок;Запорізька область – 49 341 випадок;Івано-Франківська область – 42 300 випадків;Київська область – 54 831 випадок;Кіровоградська область – 7 949 випадків;Луганська область – 9 181 випадок;Львівська область – 57 906 випадків;Миколаївська область – 27 970 випадків;Одеська область – 66 295 випадків;Полтавська область – 32 945 випадків;Рівненська область – 39 251 випадок;Сумська область – 38 501 випадок;Тернопільська область – 32 738 випадків;Харківська область – 66 243 випадки;Херсонська область – 16 162 випадки;Хмельницька область – 37 142 випадки;Черкаська область – 35 938 випадків;Чернівецька область – 38 721 випадок;Чернігівська область – 27 723 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.