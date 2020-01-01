В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:57
10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 979 осіб;
летальних випадків – 275;
одужало – 15 372 особи;
здійснили тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
За добу в Україні одужало більше людей, ніж заразилося. Така ж динаміка спостерігалася днем раніше: тих, хто одужав, було майже вдвічі більше, ніж інфікованих.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 989 642 особи;
одужало – 615 660 осіб;
летальних випадків – 17 172;
провели ПЛР-тестувань – 5 348 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 103 663 випадки;
Вінницька область – 21 259 випадків;
Волнська область – 31 490 випадків;
Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
Донецька область – 33 102 випадки;
Житомирська область – 36 975 випадків;
Закарпатська область – 27 391 випадок;
Запорізька область – 49 341 випадок;
Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
Київська область – 54 831 випадок;
Кіровоградська область – 7 949 випадків;
Луганська область – 9 181 випадок;
Львівська область – 57 906 випадків;
Миколаївська область – 27 970 випадків;
Одеська область – 66 295 випадків;
Полтавська область – 32 945 випадків;
Рівненська область – 39 251 випадок;
Сумська область – 38 501 випадок;
Тернопільська область – 32 738 випадків;
Харківська область – 66 243 випадки;
Херсонська область – 16 162 випадки;
Хмельницька область – 37 142 випадки;
Черкаська область – 35 938 випадків;
Чернівецька область – 38 721 випадок;
Чернігівська область – 27 723 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 23 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 979 осіб;
летальних випадків – 275;
одужало – 15 372 особи;
здійснили тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
За добу в Україні одужало більше людей, ніж заразилося. Така ж динаміка спостерігалася днем раніше: тих, хто одужав, було майже вдвічі більше, ніж інфікованих.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 989 642 особи;
одужало – 615 660 осіб;
летальних випадків – 17 172;
провели ПЛР-тестувань – 5 348 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 103 663 випадки;
Вінницька область – 21 259 випадків;
Волнська область – 31 490 випадків;
Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
Донецька область – 33 102 випадки;
Житомирська область – 36 975 випадків;
Закарпатська область – 27 391 випадок;
Запорізька область – 49 341 випадок;
Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
Київська область – 54 831 випадок;
Кіровоградська область – 7 949 випадків;
Луганська область – 9 181 випадок;
Львівська область – 57 906 випадків;
Миколаївська область – 27 970 випадків;
Одеська область – 66 295 випадків;
Полтавська область – 32 945 випадків;
Рівненська область – 39 251 випадок;
Сумська область – 38 501 випадок;
Тернопільська область – 32 738 випадків;
Харківська область – 66 243 випадки;
Херсонська область – 16 162 випадки;
Хмельницька область – 37 142 випадки;
Черкаська область – 35 938 випадків;
Чернівецька область – 38 721 випадок;
Чернігівська область – 27 723 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У Липлянах сталася пожежа в помешканні
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 23 грудня
Сьогодні, 09:05
В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:57