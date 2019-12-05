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Львівська поліція розшукує чоловіка, який поїхав до знайомого на Волинь і зник

Львівська поліція розшукує чоловіка, який поїхав до знайомого на Волинь і зник
Залізничний ВП ГУНП у Львівській області розшукує безвісти зниклого жителя Львова, який поїхав до свого знайомого у село Литовеж Іваничівського району і зник.

Кунь Ярослав Іванович поїхав на Волинь 17.06.2020 року, – повідомили правоохоронці на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.

Прикмети чоловіка: вік 64 роки, шатен, був одягнений в голубу сорочку, чорні штани, зріст орієнтовно 1,75 см.

Може знаходитися у селі Литовеж або місті Нововолинськ.

Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти за номером 0931271036 , 068908 8007, 102

Львівська поліція розшукує чоловіка, який поїхав до знайомого на Волинь і зник


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Теги: Зникнення, Волинь, поліція, Львів
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