Львівська поліція розшукує чоловіка, який поїхав до знайомого на Волинь і зник





Кунь Ярослав Іванович поїхав на Волинь 17.06.2020 року, –



Прикмети чоловіка: вік 64 роки, шатен, був одягнений в голубу сорочку, чорні штани, зріст орієнтовно 1,75 см.



Може знаходитися у селі Литовеж або місті Нововолинськ.



Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти за номером 0931271036 , 068908 8007, 102







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Залізничний ВП ГУНП у Львівській області розшукує безвісти зниклого жителя Львова, який поїхав до свого знайомого у село Литовеж Іваничівського району і зник.поїхав на Волинь 17.06.2020 року, – повідомили правоохоронці на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.Прикмети чоловіка: вік 64 роки, шатен, був одягнений в голубу сорочку, чорні штани, зріст орієнтовно 1,75 см.Може знаходитися у селі Литовеж або місті Нововолинськ.Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти за номером

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