Львівська поліція розшукує чоловіка, який поїхав до знайомого на Волинь і зник
Сьогодні, 10:04
Залізничний ВП ГУНП у Львівській області розшукує безвісти зниклого жителя Львова, який поїхав до свого знайомого у село Литовеж Іваничівського району і зник.
Кунь Ярослав Іванович поїхав на Волинь 17.06.2020 року, – повідомили правоохоронці на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.
Прикмети чоловіка: вік 64 роки, шатен, був одягнений в голубу сорочку, чорні штани, зріст орієнтовно 1,75 см.
Може знаходитися у селі Литовеж або місті Нововолинськ.
Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти за номером 0931271036 , 068908 8007, 102
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Кунь Ярослав Іванович поїхав на Волинь 17.06.2020 року, – повідомили правоохоронці на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.
Прикмети чоловіка: вік 64 роки, шатен, був одягнений в голубу сорочку, чорні штани, зріст орієнтовно 1,75 см.
Може знаходитися у селі Литовеж або місті Нововолинськ.
Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять повідомляти за номером 0931271036 , 068908 8007, 102
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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