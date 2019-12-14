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Судитимуть волинянина, який зґвалтував 47-річну жінку

Судитимуть волинянина, який зґвалтував 47-річну жінку
Раніше судимого за вбивство жителя Маневичини судитимуть за зґвалтування.

Зазначається, що Маневицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем села Годомичі незаконного проникнення до житла, зґвалтування односельчанки та заподіяння їй тілесних ушкоджень, - інформує Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що уночі 13 вересня 2020 року тричі судимий, в тому числі за убивство та сексуальне насильство, чоловік проник у будинок 47-річної жінки й, застосувавши насильство, зґвалтував.

Невдовзі його затримали й зараз він перебуває під вартою. На обвинуваченого у вчиненні всіх цих злочинів волинянина чекає суд.

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Теги: зґвалтування, суд, злочин, Волинь
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