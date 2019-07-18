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У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО

У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО
У селі Піща Шацького району будується нова школа, кошторисна вартість якої становить понад 55 мільйонів гривень. Площа нової школи – 2235,9 м². Будувати школу розпочали у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Волинської області.

Цьогоріч завдяки програмі Президента України «Велике будівництво» продовжили будівництво навчального закладу. У Волинській ОДА сподіваються, що вже у 2021 році школа відкриє двері для своїх вихованців.

В плані будівництва нової школи передбаченні навчальні класи для учнів молодшого віку, спортивний зал для занять фізичною культурою та спортом, актова зала для занять художньою самодіяльністю, бібліотека та приміщення їдальні.

У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО
У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО
У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО
У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО

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Теги: нова школа, будівництво, Шацький район
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