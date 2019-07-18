У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Волинської області.



Цьогоріч завдяки програмі Президента України «Велике будівництво» продовжили будівництво навчального закладу. У Волинській ОДА сподіваються, що вже у 2021 році школа відкриє двері для своїх вихованців.



В плані будівництва нової школи передбаченні навчальні класи для учнів молодшого віку, спортивний зал для занять фізичною культурою та спортом, актова зала для занять художньою самодіяльністю, бібліотека та приміщення їдальні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піща Шацького району будується нова школа, кошторисна вартість якої становить понад 55 мільйонів гривень. Площа нової школи – 2235,9 м². Будувати школу розпочали у 2019 році.Про це повідомляє пресслужба Волинської області.Цьогоріч завдяки програмі Президента України «Велике будівництво» продовжили будівництво навчального закладу. У Волинській ОДА сподіваються, що вже у 2021 році школа відкриє двері для своїх вихованців.В плані будівництва нової школи передбаченні навчальні класи для учнів молодшого віку, спортивний зал для занять фізичною культурою та спортом, актова зала для занять художньою самодіяльністю, бібліотека та приміщення їдальні.

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