У Шацькому районі будують нову школу за понад 55 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 13:02
У селі Піща Шацького району будується нова школа, кошторисна вартість якої становить понад 55 мільйонів гривень. Площа нової школи – 2235,9 м². Будувати школу розпочали у 2019 році.
Про це повідомляє пресслужба Волинської області.
Цьогоріч завдяки програмі Президента України «Велике будівництво» продовжили будівництво навчального закладу. У Волинській ОДА сподіваються, що вже у 2021 році школа відкриє двері для своїх вихованців.
В плані будівництва нової школи передбаченні навчальні класи для учнів молодшого віку, спортивний зал для занять фізичною культурою та спортом, актова зала для занять художньою самодіяльністю, бібліотека та приміщення їдальні.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської області.
Цьогоріч завдяки програмі Президента України «Велике будівництво» продовжили будівництво навчального закладу. У Волинській ОДА сподіваються, що вже у 2021 році школа відкриє двері для своїх вихованців.
В плані будівництва нової школи передбаченні навчальні класи для учнів молодшого віку, спортивний зал для занять фізичною культурою та спортом, актова зала для занять художньою самодіяльністю, бібліотека та приміщення їдальні.
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