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Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова

Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова
Суд Європейського Союзу скасував рішення про санкції щодо Миколи Азарова у відповідь на скаргу його адвокатів на рішення Ради ЄС продовжити їх проти експерм'єра України.

Як ідеться у матеріалах суду ЄС, Рада ЄС не забепечила дотримання українською судовою системою право Азарова на ефективний судовий захист в кримінальному процесі, - повідомляє Суспільне.

"Зважаючи на всі вищевикладені міркування не було встановлено, що Рада ЄС до прийняття оскаржуваних актів забезпечувала дотримання українською судовою адміністрацією права на захист і право заявника (Азарова - ред.) на ефективний судовий захист в кримінальному процесі. Звідси випливає, що, вирішивши зберегти ім'я заявника в списку, Рада припустилася помилки оцінки", - йдеться у судовому рішенні.

Таким чином, суд зупинив дію рішення ЄС про санкції щодо Азарова, а Рада ЄС зобов'язана відшкодувати судові витрати.

Рада ЄС 4 березня 2019 року залишила Азарова в переліку осіб, проти яких введені санкції.

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Теги: Україна, санкції, Євросоюз
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