Волинський священник знявся у кліпі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:37
Священник з Волині знявся у відеокліпі, виконуючи патріотичну пісню.
Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ.
Йдеться про настоятеля церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього Івана Пахолюка. Священник і раніше знімався у відеокліпах, виконуючи пісні.
"Достойний син України. Промовляючи слова із улюбленої пісні «Я – України син», настоятель храму села Боратин отець Іван зізнається як любить свою землю й відчуває гордість за українську націю. Блискуче виконання пісні не залишить байдужим нікого", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ.
Йдеться про настоятеля церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього Івана Пахолюка. Священник і раніше знімався у відеокліпах, виконуючи пісні.
"Достойний син України. Промовляючи слова із улюбленої пісні «Я – України син», настоятель храму села Боратин отець Іван зізнається як любить свою землю й відчуває гордість за українську націю. Блискуче виконання пісні не залишить байдужим нікого", - йдеться у дописі.
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