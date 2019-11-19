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Волинський священник знявся у кліпі. ВІДЕО

Волинський священник знявся у кліпі. ВІДЕО
Священник з Волині знявся у відеокліпі, виконуючи патріотичну пісню.

Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ.

Йдеться про настоятеля церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього Івана Пахолюка. Священник і раніше знімався у відеокліпах, виконуючи пісні.

"Достойний син України. Промовляючи слова із улюбленої пісні «Я – України син», настоятель храму села Боратин отець Іван зізнається як любить свою землю й відчуває гордість за українську націю. Блискуче виконання пісні не залишить байдужим нікого", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, Боратин
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