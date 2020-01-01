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На період різдвяних свят надзвичайники переходять на посилений режим несення служби

На період різдвяних свят надзвичайники переходять на посилений режим несення служби
На період відзначення Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зокрема, у кожному регіоні країни провели уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 9-ї години ранку 25 грудня до 9-ї ранку 28 грудня організували взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення різдвяних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також здійснюють посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

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Теги: ДСНС, Волинь, охорона
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