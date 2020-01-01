У Луцьку з’являться ще два кликуни





Про це журналістам ІА «



За словами очільниці управління Катерини Мойсіюк, місто планує встановити ще дві скульптури кликунів. Однак, щодо того, як вони виглядатимуть, наразі немає певності. Лучан закликають пропонувати свої варіанти.



«Хочемо човняра на каналах в парку. Було б класно, щоб бізнес долучався.Можна тематичні, наприклад, чоботар біля магазину взуття, чи художник біля галереї. Ідей море», – каже Катерина Мойсіюк.



Нагадаємо, луцький кликун – одна із туристичних принад міста. Маленькі скульптури зображують чоловіка, який у давнину сповіщав головні новини з вежі Луцького замку. На кінець 2020 року у Луцьку вже виготовили 13 фігур. Десять наразі можна знайти у різних частинах міста. Дві фігурки викрали, а одну пошкодили, і вона не підлягає ремонту



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році на вулицях Луцька планують «поселити» ще дві скульптури кликунів.Про це журналістам ІА « Конкурент » розповіли у міському управлінні туризму та промоції.За словами очільниці управління, місто планує встановити ще дві скульптури кликунів. Однак, щодо того, як вони виглядатимуть, наразі немає певності. Лучан закликають пропонувати свої варіанти.«Хочемо човняра на каналах в парку. Було б класно, щоб бізнес долучався.Можна тематичні, наприклад, чоботар біля магазину взуття, чи художник біля галереї. Ідей море», – каже Катерина Мойсіюк.Нагадаємо, луцький кликун – одна із туристичних принад міста. Маленькі скульптури зображують чоловіка, який у давнину сповіщав головні новини з вежі Луцького замку. На кінець 2020 року у Луцьку вже виготовили 13 фігур. Десять наразі можна знайти у різних частинах міста. Дві фігурки викрали, а одну пошкодили, і вона не підлягає ремонту

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