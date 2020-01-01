Українсько-азербайджанський тандем виконав «Щедрика» посеред Кавказьких гір на старовинних інструментах. ВІДЕО





Про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Азербайджані, – передає



Як повідомляють у посольстві, зіграли його за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів.



«Символічно, що рівно через століття український «Щедрик» повернувся в Старий Світ, щоб бути почутим з вершин величних і чарівних Кавказьких гір», – йдеться у повідомленні.



Виконав його створений українсько-азербайджанський тандем у складі: українки Поліни Десятніченко, заслуженого артиста Азербайджану Торгула Асадулаева, заслуженої артистки Чинари Гейдарової, Вафи Ширалієвої, Шафи Карімової та Азада Алімаммадова.







«За традицією український «Щедрик» сповіщає світові про наближення новорічних свят. Український «Щедрик» та посольство України в Азербайджанській Республіці щиро вітає братній азербайджанський народ з наступаючим Новим Роком та від щирого серця бажає миру, злагоди та процвітання у новому, 2021 році», – додали у посольстві.



Нагадаємо, минулого року композиція звучала ще й на найвищому хмарочосі Канади. Тернопільський квартет «Акорд» виконав «Щедрика» у Торонто.

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