вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українсько-азербайджанський тандем виконав «Щедрика» посеред Кавказьких гір на старовинних інструментах. ВІДЕО

Українсько-азербайджанський тандем виконав «Щедрика» посеред Кавказьких гір на старовинних інструментах. ВІДЕО
Музичний твір «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича виконали азербайджанські та українські музиканти посеред Кавказьких гір.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Азербайджані, – передає Суспільне.

Як повідомляють у посольстві, зіграли його за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів.

«Символічно, що рівно через століття український «Щедрик» повернувся в Старий Світ, щоб бути почутим з вершин величних і чарівних Кавказьких гір», – йдеться у повідомленні.

Виконав його створений українсько-азербайджанський тандем у складі: українки Поліни Десятніченко, заслуженого артиста Азербайджану Торгула Асадулаева, заслуженої артистки Чинари Гейдарової, Вафи Ширалієвої, Шафи Карімової та Азада Алімаммадова.



«За традицією український «Щедрик» сповіщає світові про наближення новорічних свят. Український «Щедрик» та посольство України в Азербайджанській Республіці щиро вітає братній азербайджанський народ з наступаючим Новим Роком та від щирого серця бажає миру, злагоди та процвітання у новому, 2021 році», – додали у посольстві.

Нагадаємо, минулого року композиція звучала ще й на найвищому хмарочосі Канади. Тернопільський квартет «Акорд» виконав «Щедрика» у Торонто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Щедрик, Кавказ, Азербайджан, Різдво, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:54
Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*
Сьогодні, 15:29
Українсько-азербайджанський тандем виконав «Щедрика» посеред Кавказьких гір на старовинних інструментах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
Лучан запрошують на різдвяні майстер-класи
Сьогодні, 14:23
Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:57
Схожі новини
Над Україною пролетів Санта Клаус Над Україною пролетів Санта Клаус
24 грудень, 23:34
Не в Україні: колишній «волинянин» Марко Девіч має новий клуб Не в Україні: колишній «волинянин» Марко Девіч має новий клуб
18 січень, 05:17
100 українських політв`язнів святкуватимуть Різдво за ґратами в Росії 100 українських політв`язнів святкуватимуть Різдво за ґратами в Росії
06 січень, 18:47
Лучан запрошують на різдвяні майстер-класи Лучан запрошують на різдвяні майстер-класи
Сьогодні, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:54
 0
Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*
Сьогодні, 15:29
 0
Українсько-азербайджанський тандем виконав «Щедрика» посеред Кавказьких гір на старовинних інструментах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
 0
Лучан запрошують на різдвяні майстер-класи
Сьогодні, 14:23
 0
Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8