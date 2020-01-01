В Україні за минулу добу – 6 113 випадків коронавірусу





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 1 674 особи;

- летальних випадків – 72;

- одужало – 6 621 особа;

- зробили тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 1 025 989 осіб;

- одужало – 658 538 осіб;

- летальних випадків – 17 774;

- провели ПЛР-тестувань – 5 472 989.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 107 204 випадки;

Вінницька область – 21 960 випадків;

Волинська область – 32 429 випадків;

Дніпропетровська область – 56 893 випадки;

Донецька область – 34 929 випадків;

Житомирська область – 38 494 випадки;

Закарпатська область – 27 828 випадків;

Запорізька область – 51 703 випадки;

Івано-Франківська область – 42 828 випадків;

Київська область – 57 331 випадок;

Кіровоградська область – 8 225 випадків;

Луганська область – 9 982 випадки;

Львівська область – 59 798 випадків;

Миколаївська область – 29 531 випадок;

Одеська область – 68 962 випадки;

Полтавська область – 34 600 випадків;

Рівненська область – 40 295 випадків;

Сумська область – 40 047 випадків;

Тернопільська область – 33 452 випадки;

Харківська область – 67 868 випадків;

Херсонська область – 17 067 випадків;

Хмельницька область – 38 378 випадків;

Черкаська область – 37 617 випадків;

Чернівецька область – 39 422 випадки;

Чернігівська область – 29 146 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за минулу добу:- госпіталізували – 1 674 особи;- летальних випадків – 72;- одужало – 6 621 особа;- зробили тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 1 025 989 осіб;- одужало – 658 538 осіб;- летальних випадків – 17 774;- провели ПЛР-тестувань – 5 472 989.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 107 204 випадки;Вінницька область – 21 960 випадків;Волинська область – 32 429 випадків;Дніпропетровська область – 56 893 випадки;Донецька область – 34 929 випадків;Житомирська область – 38 494 випадки;Закарпатська область – 27 828 випадків;Запорізька область – 51 703 випадки;Івано-Франківська область – 42 828 випадків;Київська область – 57 331 випадок;Кіровоградська область – 8 225 випадків;Луганська область – 9 982 випадки;Львівська область – 59 798 випадків;Миколаївська область – 29 531 випадок;Одеська область – 68 962 випадки;Полтавська область – 34 600 випадків;Рівненська область – 40 295 випадків;Сумська область – 40 047 випадків;Тернопільська область – 33 452 випадки;Харківська область – 67 868 випадків;Херсонська область – 17 067 випадків;Хмельницька область – 38 378 випадків;Черкаська область – 37 617 випадків;Чернівецька область – 39 422 випадки;Чернігівська область – 29 146 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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