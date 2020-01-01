В Україні за минулу добу – 6 113 випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:15
6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 674 особи;
- летальних випадків – 72;
- одужало – 6 621 особа;
- зробили тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 025 989 осіб;
- одужало – 658 538 осіб;
- летальних випадків – 17 774;
- провели ПЛР-тестувань – 5 472 989.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 107 204 випадки;
Вінницька область – 21 960 випадків;
Волинська область – 32 429 випадків;
Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
Донецька область – 34 929 випадків;
Житомирська область – 38 494 випадки;
Закарпатська область – 27 828 випадків;
Запорізька область – 51 703 випадки;
Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
Київська область – 57 331 випадок;
Кіровоградська область – 8 225 випадків;
Луганська область – 9 982 випадки;
Львівська область – 59 798 випадків;
Миколаївська область – 29 531 випадок;
Одеська область – 68 962 випадки;
Полтавська область – 34 600 випадків;
Рівненська область – 40 295 випадків;
Сумська область – 40 047 випадків;
Тернопільська область – 33 452 випадки;
Харківська область – 67 868 випадків;
Херсонська область – 17 067 випадків;
Хмельницька область – 38 378 випадків;
Черкаська область – 37 617 випадків;
Чернівецька область – 39 422 випадки;
Чернігівська область – 29 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 674 особи;
- летальних випадків – 72;
- одужало – 6 621 особа;
- зробили тестувань за добу – 24 978 (зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 025 989 осіб;
- одужало – 658 538 осіб;
- летальних випадків – 17 774;
- провели ПЛР-тестувань – 5 472 989.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 107 204 випадки;
Вінницька область – 21 960 випадків;
Волинська область – 32 429 випадків;
Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
Донецька область – 34 929 випадків;
Житомирська область – 38 494 випадки;
Закарпатська область – 27 828 випадків;
Запорізька область – 51 703 випадки;
Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
Київська область – 57 331 випадок;
Кіровоградська область – 8 225 випадків;
Луганська область – 9 982 випадки;
Львівська область – 59 798 випадків;
Миколаївська область – 29 531 випадок;
Одеська область – 68 962 випадки;
Полтавська область – 34 600 випадків;
Рівненська область – 40 295 випадків;
Сумська область – 40 047 випадків;
Тернопільська область – 33 452 випадки;
Харківська область – 67 868 випадків;
Херсонська область – 17 067 випадків;
Хмельницька область – 38 378 випадків;
Черкаська область – 37 617 випадків;
Чернівецька область – 39 422 випадки;
Чернігівська область – 29 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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