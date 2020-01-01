У Польщі судитимуть батька й сина з України, які підробляли документи для іноземців





Як повідомляє



46-річний поляк (українського походження) та його 23-річний син, громадянин України, підробляли документи, щоб легалізувати перебування іноземців на території Польщі. У Підкарпатському воєводському уженді в Жешуві вони подавали документи на виготовлення карт побиту для громадян України, Грузії та Вірменії з підробленими підписами роботодавців, які нібито були їхніми партнерами.



Крім того, вони підробляли для своїх клієнтів договори оренди житла. Один зі свідків зізнався, що за отримання карти побиту йому довелося заплатити тисячу євро.



Під час розслідування довели, що підозрюваний та його син легалізували або намагалися легалізувати понад 20 іноземців, менше ніж за два роки.



Власника сумнівного бізнесу звинуватили у використанні підроблених документів, неправдивих свідченнях та отриманні фінансової вигоди за легалізацію перебування іноземців у Польщі. Його 23-річного сина звинуватили у підробці підписів роботодавців для заяв до Підкарпатського воєвудського уженду, підробці договорів оренди житла та трудових договори. Справу передали до районного суду в Жешуві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники затримали поляка (українського походження) та його сина, громадянина України, за підробку документів для легалізації побиту іноземців.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на bieszczadzki.strazgraniczna.pl, розслідування тривало майже півтора року й закінчилося пред'явлення обвинувачення та скеруванням справи до суду.46-річний поляк (українського походження) та його 23-річний син, громадянин України, підробляли документи, щоб легалізувати перебування іноземців на території Польщі. У Підкарпатському воєводському уженді в Жешуві вони подавали документи на виготовлення карт побиту для громадян України, Грузії та Вірменії з підробленими підписами роботодавців, які нібито були їхніми партнерами.Крім того, вони підробляли для своїх клієнтів договори оренди житла. Один зі свідків зізнався, що за отримання карти побиту йому довелося заплатити тисячу євро.Під час розслідування довели, що підозрюваний та його син легалізували або намагалися легалізувати понад 20 іноземців, менше ніж за два роки.Власника сумнівного бізнесу звинуватили у використанні підроблених документів, неправдивих свідченнях та отриманні фінансової вигоди за легалізацію перебування іноземців у Польщі. Його 23-річного сина звинуватили у підробці підписів роботодавців для заяв до Підкарпатського воєвудського уженду, підробці договорів оренди житла та трудових договори. Справу передали до районного суду в Жешуві.

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