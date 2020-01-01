Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 29 грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 298 осіб;летальних випадків – 232;одужало – 16 106 осіб;здійснили тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).За добу одужало більш ніж удвічі більше людей, ніж захворіло.Кількість тих, хто одужав за добу, наблизилася до рекордного рівня. Найбільший показник був зафіксований 15 грудня, тоді одужало 16 150 пацієнтів з COVID-19.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 037 362 особи;одужало – 681 835 осіб;летальних випадків – 18 081;провели ПЛР-тестувань – 5 511 179.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 109 008 випадків;Вінницька область – 22 078 випадків;Волинська область – 32 626 випадків;Дніпропетровська область – 57 632 випадки;Донецька область – 35 562 випадки;Житомирська область – 38 554 випадки;Закарпатська область – 27 974 випадки;Запорізька область – 52 689 випадків;Івано-Франківська область – 42 949 випадків;Київська область – 57 912 випадків;Кіровоградська область – 8 248 випадків;Луганська область – 10 054 випадки;Львівська область – 60 560 випадків;Миколаївська область – 30 300 випадків;Одеська область – 69 863 випадки;Полтавська область – 35 487 випадків;Рівненська область – 40 459 випадків;Сумська область – 40 170 випадків;Тернопільська область – 33 622 випадки;Харківська область – 68 395 випадків;Херсонська область – 17 327 випадків;Хмельницька область – 38 471 випадок;Черкаська область – 38 302 випадки;Чернівецька область – 39 662 випадки;Чернігівська область – 29 458 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.