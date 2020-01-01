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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 29 грудня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 298 осіб;
летальних випадків – 232;
одужало – 16 106 осіб;
здійснили тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

За добу одужало більш ніж удвічі більше людей, ніж захворіло.

Кількість тих, хто одужав за добу, наблизилася до рекордного рівня. Найбільший показник був зафіксований 15 грудня, тоді одужало 16 150 пацієнтів з COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 037 362 особи;
одужало – 681 835 осіб;
летальних випадків – 18 081;
провели ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 109 008 випадків;
Вінницька область – 22 078 випадків;
Волинська область – 32 626 випадків;
Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
Донецька область – 35 562 випадки;
Житомирська область – 38 554 випадки;
Закарпатська область – 27 974 випадки;
Запорізька область – 52 689 випадків;
Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
Київська область – 57 912 випадків;
Кіровоградська область – 8 248 випадків;
Луганська область – 10 054 випадки;
Львівська область – 60 560 випадків;
Миколаївська область – 30 300 випадків;
Одеська область – 69 863 випадки;
Полтавська область – 35 487 випадків;
Рівненська область – 40 459 випадків;
Сумська область – 40 170 випадків;
Тернопільська область – 33 622 випадки;
Харківська область – 68 395 випадків;
Херсонська область – 17 327 випадків;
Хмельницька область – 38 471 випадок;
Черкаська область – 38 302 випадки;
Чернівецька область – 39 662 випадки;
Чернігівська область – 29 458 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус, МОЗ
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