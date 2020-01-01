У селі на Волині люди збунтувались проти призначення старости. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Синиця.



У громаді майже 700 жителів, люди не згідні з рішенням голови. Старостою округу призначили дружину місцевого депутата Володимира Красулі – Інну Красулю.



У центрі села Кульчин місцеві жителі зібралися на акцію протесту.



Громада села вийшла на збори щодо обрання нового старости. Рішенням люди незадоволені.



Рішення призначити старосту у Кульчинському старостинському окрузі прийняли 9 грудня на установчій сесії, розповідає голова Турійської територіальної громади Олексій Безсмертний. Він каже, що з 14 сільських рад, які є у складі громади, чотири не задоволені призначеними старостами.



Голова громади повідомив, що всі заяви від кандидатів у старости були прийняті та оприлюднені, проте першою була та пропозиція, яка набрала більше голосів. Місцеві жителі слова голови громади заперечують.



Мешканка Кульчина Надія Саюк розповідає, що коли призначали нового старосту, думки людей не врахували. "Були кандидатури, але їх ніхто не розглядав. Я проти Інни нічого не маю, але ми всі проти, щоб вони разом робили", – зауважила жінка.



Люди кажуть, що інші кандидатури на посаду старости села ніхто не розглядав.



Фахівець з децентралізації Валентин Малиновський розповів Суспільному, що 22 грудня група депутатів внесла законопроєкт до Верховної Ради, який передбачає врегулювати питання обрання старости. Поки ж діють інші правила: "у статті 54 закону "Про місцеве самоврядування" сказано, що староста призначається на термін повноважень ради за пропозицією сільського, міського голови", – каже юрисконсульт.



З його слів, у багатьох ОТГ процес обрання старости відбувається по-різному: або громадські слухання, на основі яких голова громади призначає відповідного старосту, або старосту обирають за пропозицією депутатів, або голова громади може призначити старосту одноосібно.



Під час зустрічі з селянами голова Турійської тергромади запропонував дати можливість новообраній старості Інні Красулі попрацювати два місяці, а потому зібрати знову збори і вирішити подальшу долю старости в Кульчинському окрузі.



"Якщо за ці місяці людина себе не оправдала, тоді виносимо на сесію питання про зняття старости і призначення нового", – резюмував Олексій Безсмертний.



Зі слів Олексія Безсмертного, старости до своїх обов’язків приступлять 4 січня наступного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кульчинському старостинському окрузі, що у Турійському районі, люди протестували проти призначеного старости.Про це розповіла Суспільному одна з місцевих мешканокУ громаді майже 700 жителів, люди не згідні з рішенням голови. Старостою округу призначили дружину місцевого депутатаУ центрі села Кульчин місцеві жителі зібралися на акцію протесту.Громада села вийшла на збори щодо обрання нового старости. Рішенням люди незадоволені.Рішення призначити старосту у Кульчинському старостинському окрузі прийняли 9 грудня на установчій сесії, розповідає голова Турійської територіальної громади. Він каже, що з 14 сільських рад, які є у складі громади, чотири не задоволені призначеними старостами.Голова громади повідомив, що всі заяви від кандидатів у старости були прийняті та оприлюднені, проте першою була та пропозиція, яка набрала більше голосів. Місцеві жителі слова голови громади заперечують.Мешканка Кульчинарозповідає, що коли призначали нового старосту, думки людей не врахували. "Були кандидатури, але їх ніхто не розглядав. Я проти Інни нічого не маю, але ми всі проти, щоб вони разом робили", – зауважила жінка.Люди кажуть, що інші кандидатури на посаду старости села ніхто не розглядав.Фахівець з децентралізаціїрозповів Суспільному, що 22 грудня група депутатів внесла законопроєкт до Верховної Ради, який передбачає врегулювати питання обрання старости. Поки ж діють інші правила: "у статті 54 закону "Про місцеве самоврядування" сказано, що староста призначається на термін повноважень ради за пропозицією сільського, міського голови", – каже юрисконсульт.З його слів, у багатьох ОТГ процес обрання старости відбувається по-різному: або громадські слухання, на основі яких голова громади призначає відповідного старосту, або старосту обирають за пропозицією депутатів, або голова громади може призначити старосту одноосібно.Під час зустрічі з селянами голова Турійської тергромади запропонував дати можливість новообраній старості Інні Красулі попрацювати два місяці, а потому зібрати знову збори і вирішити подальшу долю старости в Кульчинському окрузі."Якщо за ці місяці людина себе не оправдала, тоді виносимо на сесію питання про зняття старости і призначення нового", – резюмував Олексій Безсмертний.Зі слів Олексія Безсмертного, старости до своїх обов’язків приступлять 4 січня наступного року.

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