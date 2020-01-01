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У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки

У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки
У Підгайцівській територіальній громаді невідомі пошкодили зупинки громадського транспорту.

Про це інформує комунальне підприємство при Підгайцівській сільраді у фейсбуці.

"Ми розчаровані зухвалістю вандалів, крадіїв та байдужістю жителів нашої ОТГ. Наша робота починає зводитись до ремонту, а не обслуговування. Щодня працівники комунального підприємства виїжджають, щоб відремонтувати, замінити зламане, викрадене, обмальоване. Це стосується огороджень, сміттєвих урн в скверах, зупинках, дитячих майданчиках та інше", - повідомляють комунальники.

Днями в селі Лище на артсвердловині на вулиці Шкільній вандали виламали двері та пошкодили автоматику. Також в селі Крупа неодноразово були пошкоджені зупинки громадського транспорту.

"Нашими працівниками було встановлено нові двері на артсвердловину, відремонтована автоматика та зупинка громадського транспорту.
Давайте відповідальніше ставитись до нашого спільного майна, поважати працю своїх жителів та разом робити нашу громаду кращою!", - закликають комунальники.
У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки
У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки
У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки
У громаді під Луцьком вандали понищили зупинки

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Теги: зупинки, вандали, Підгайцівська громада
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Коментарі 2
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Мабуть там живуть справжні європейці
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якщо не насрали в свердловину то це якісь не професійні вандали
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