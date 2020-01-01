У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО





Автопригода сталась 30 грудня о 9:27, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Працівники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі, які виїхали на виклик, швидко за допомогою буксировального троса витягнули автівку на тверду ділянку дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Луцьк-Любешів поблизу села Велика Яблунька Маневицького району трапилася дорожньо-транспортна пригода – легковий автомобіль опинився у кюветі.Автопригода сталась 30 грудня о 9:27, - інформує ДСНС України у Волинській області.Працівники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі, які виїхали на виклик, швидко за допомогою буксировального троса витягнули автівку на тверду ділянку дороги.

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