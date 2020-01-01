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У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО

У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Любешів поблизу села Велика Яблунька Маневицького району трапилася дорожньо-транспортна пригода – легковий автомобіль опинився у кюветі.

Автопригода сталась 30 грудня о 9:27, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Працівники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі, які виїхали на виклик, швидко за допомогою буксировального троса витягнули автівку на тверду ділянку дороги.

У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО
У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО
У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО

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Теги: авто, кювет, Маневичі
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