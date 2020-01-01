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У місті на Волині створять Раду церков

У місті на Волині створять Раду церков
У Ковелі вирішили створити Раду церков. Міський голова Ігор Чайка зустрівся з керівниками релігійних організацій Ковеля, аби у час різдвяно-новорічних свят привітати один і висловити свої думки стосовно співпраці на найближчий період.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

"Дуже радію з того, що нам вдалось зібратись усім разом. Сподіваюсь на конструктивну співпрацю між владою і духовенством та спільне вирішення різних питань, – зауважив на початку розмови Ігор Чайка. - Бажаю усім нам єдності, миру, оптимізму. Змін лише на краще і, думаю, висловлю спільне наше бажання, аби якнайшвидше повернутися до звичного життя. Тож міцного всім здоров'я і Божого благословення".

Він також закликав священнослужителів дотримуватися у храмах карантинних вимог у Різдвяні дні. Під час зустрічі обговорили чимало питань, що стосуються освіти, соціальних проєктів, благоустрою міста.

Від предстоятелів усіх парафій звучали щирі слова вітань та побажання міському голові Божого благословення, сили та наснаги на добрі справи. Були й подарунки.

Також усі учасники зустрічі підтримали ідею щодо створення Ради церков. На думку міського голови, це буде ще один публічний майданчик для напрацювання спільних дій і розпочатий діалог матиме продовження. Наступну зустріч запланували провести через місяць.

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Теги: Волинь, Ковель
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