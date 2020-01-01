На луцькій вулиці, де на смерть збили хлопчика, встановили світлофор
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на проблемній ділянці дороги на Дубнівській встановили світлофор.
Про це у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину.
Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор.
Згодом на цій ділянці дороги ліквідували зупинки громадського транспорту «Правознавчий ліцей» по обидві сторони.
За словами Ігоря Поліщука, обійшовся світлофор у 579 тисяч гривень, однак у цю суму врахована і вартість турнікета, пониження бруківки та розмітка, що зроблять у січні 2021 року.
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Про це у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину.
Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор.
Згодом на цій ділянці дороги ліквідували зупинки громадського транспорту «Правознавчий ліцей» по обидві сторони.
За словами Ігоря Поліщука, обійшовся світлофор у 579 тисяч гривень, однак у цю суму врахована і вартість турнікета, пониження бруківки та розмітка, що зроблять у січні 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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