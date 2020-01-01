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На луцькій вулиці, де на смерть збили хлопчика, встановили світлофор

На луцькій вулиці, де на смерть збили хлопчика, встановили світлофор
У Луцьку на проблемній ділянці дороги на Дубнівській встановили світлофор.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, 5 вересня приблизно о 13:30 на вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль збив 10-річну дитину.

Хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.

6 вересня люди влаштували мітинг, вимагаючи встановити біля ліцею №28 світлофор.

Згодом на цій ділянці дороги ліквідували зупинки громадського транспорту «Правознавчий ліцей» по обидві сторони.

За словами Ігоря Поліщука, обійшовся світлофор у 579 тисяч гривень, однак у цю суму врахована і вартість турнікета, пониження бруківки та розмітка, що зроблять у січні 2021 року.


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Теги: світлофор, ДТП, Дубнівська
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